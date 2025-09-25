Europa podijeljena: Val priznanja Palestine, ali i sve veći otpor

Slovenija je također među državama članicama EU-a koje već neko vrijeme pozivaju EU da usvoji sankcije protiv Izraela. Budući da nema dogovora na europskoj razini, uvela je neke bilateralne mjere protiv Izraela, uključujući proglašenje ministara Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotricha nepoželjnima. Potkraj srpnja bila je prva članica EU-a koja je zabranila sav uvoz oružja iz Izraela i njegov izvoz toj zemlji te tranzit oružja namijenjenog Izraelu preko svojeg teritorija.