I ova europska zemlja se naoružava: Kupuju zrakoplove, protuzračnu i protudronsku obranu

Grčki parlamentarni odbor odobrio je u ponedjeljak kupnju višeslojnog sustava protuzračne i protudronske obrane vrijednog tri milijarde eura i nadogradnju 38 borbenih zrakoplova F-16, s ukupnim procijenjenim troškovima od oko 4 milijarde eura, rekla su dva izvora za Reuters.

Grčka već pregovara s Izraelom o osiguranju velikog dijela raketnih sustava za kupolu, nazvanu "Ahilov štit", s procijenjenim troškovima od oko 3 milijarde eura.

"Parlamentarni odbor odobrio je projekt i nadogradnju zrakoplova F-16", rekao je visoki izvor izravno upoznat s tim pitanjem. Sjednica se održala iza zatvorenih vrata.

Grčka planira nadograditi dodatnih 38 zrakoplova F-16 Block 50, koji datiraju iz 1990-ih, na modernu verziju "Viper" s procijenjenim troškom od oko milijardu eura, dodao je izvor.

Druga osoba potvrdila je informaciju.

Grčka ima oko 150 zrakoplova F-16 i već ih je oko 40 modernizirala.

Grčka vlada izjavila je da planira potrošiti ukupno oko 28 milijardi eura do 2036. za modernizaciju svojih oružanih snaga dok izlazi iz dužničke krize iz 2009.-2018. i pokušava držati korak sa svojim povijesnim rivalom Turskom.

Novu kupnju također će morati odobriti najviše grčko tijelo za vanjske poslove i obranu KYSEA.

Odbor je u ponedjeljak također dao zeleno svjetlo za modernizaciju četiri stare fregate MEKO 200 te za ugovor o održavanju vojnog transportnog zrakoplova C29J.