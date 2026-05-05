Kako dezertirati iz ruske vojske: Vojnici koji služe u Ukrajini traže izlaz

Tvrdio je da su ga časnici tukli. Nakon što nije prošao test za operatera drona, rečeno mu je da će biti vozač. No njegova tromjesečna obuka uglavnom se svodila na „sjedenje na stolcu“, rekao je. Očajan i traumatiziran mislima o samoubojstvu, u ožujku je prebačen u zapadnu regiju Voronjež, koja graniči s Ukrajinom i služi kao odskočna daska za ruske snage. „Izgubio sam sebe emocionalno i fizički, i počeo sam rezati ruke“, rekao je Oleg. U trenutku objave, ruske vlasti nisu odgovorile na upit Al Jazeere za komentar.