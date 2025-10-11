Prekid vatre u Gazi: Trajan mir ostat će nedostižan bez okončanja okupacije

Činjenica da je dogovoreno primirje ni na koji način ne znači da će izraelski ratni zločini biti zaboravljeni ili oprošteni. Vrijedi podsjetiti da je Hamas oduvijek tražio dogovor o primirju. Netanyahu i njegova ekstremistička vladajuća koalicija sabotirali su sve ranije pokušaje postizanja sporazuma – pa čak i one koji su već bili zaključeni.