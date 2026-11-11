Nepoznati hakeri nedavno su napali čak i sustave za hlađenje u supermarketima, a na meti su se našle i službe za darivanje krvi. Zbog prekida hlađenja dio prikupljenih doza krvi postao je neupotrebljiv. O sve učestalijim napadima za Euronews je govorio Marco Di Filippo, stručnjak za kibernetičku sigurnost iz tvrtke Whitelisthackers, koji se bavi etičkim hakiranjem.