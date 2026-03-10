Afera Janaf: Obrane Kovačevića i Peteka tvrde da je tužitelj - neovlašten

Zamjenik ravnatelja Uskoka Krešimir Ostrogonac, koji je od Kambera preuzeo spis nakon podizanja optužnice, ustvrdio je kako prema ugovoru između EPPO-a i Državnog odvjetništva (DORH) tužitelji koji su prešli u europsko tužiteljstvo imaju pravo dovršiti postupke na kojima su dotad radili kao zamjenici u DORH-u.