Anušić o špijunskoj aferi: Nije narušena sigurnost, ali jest ugled Oružanih snaga

"Svi pokušavamo izbjeći taj sukob i svi pokušavaju diplomatskim putevima situaciju držati pod kontrolom. Ali NATO je vojni savez i kao takav mora se pripremati i biti spreman za ono što će eventualno biti u budućnosti. Nadam se da do toga neće doći, ne treba dizati paniku. Niti ima bilo kakav vremenski rok za bilo kakav sukob niti se itko priprema za sukob. Europa i NATO se pripremaju za odvraćanje, kao što to radi i Hrvatska", poručuje Anušić.