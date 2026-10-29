Državni tajnik najavio operativno preslagivanje željeznica i nove projekte. Oporba: Godinama slušamo isto

"Nesreće se ne događaju samo kod nas, nego i u zemljama gdje su željeznice na vrhunskom tehnološkom stupnju razvoja. Nije moguće predvidjeti sve nesreće, pogotovo nije moguće predvidjeti eventualni ljudski faktor, ali ovo je dio jednog paketa koji dodatno podiže stabilnost, sigurnost i funkcionalnost željeznica", istaknuo je.