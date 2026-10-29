rasprava u saboru
Državni tajnik najavio operativno preslagivanje željeznica i nove projekte. Oporba: Godinama slušamo isto
Državni tajnik u Ministarstvu prometa, mora i infrastrukture Žarko Tušek poručio je u četvrtak da uskoro slijedi ''operativno preslagivanje željezničkog sektora'' koje bi moglo završiti povezivanjem društava nastalih 2012. godine - HŽ-a Infrastrukture, HŽ-a Carga i HŽ-a Putničkog prijevoza.
"Proteklih nekoliko godina proveli smo kompletno financijsko restrukturiranje željezničkog sustava, teško gotovo 700 milijuna eura. Pred nama je operativno preslagivanje cijelog sektora, jedan novi model integracije koji možemo zvati holdingom ili grupom, ovisno o tome što će pokazati studije", rekao je Tušek u Hrvatskom saboru.
Preslagivanje željeznica poduzet će se kako bi one bile konkurentne razvijenim željezničkim sustavima, najavio je državni tajnik tijekom saborske rasprave o Prijedlogu zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.
Time je odgovorio na pitanje HDZ-ova Pere Ćosića o mogućnosti ponovnog organizacijskog povezivanja HŽ Infrastrukture, HŽ Putničkog prijevoza i HŽ Carga, željezničkih društava koja su nastala 2012. godine.
"Ulažemo značajna sredstva u izgradnju i obnovu pruga te u nabavu vlakova. Smatram da bi model holdinga ili grupe omogućio još veći razvoj, koordinaciju i učinkovitije upravljanje hrvatskim željeznicama", kazao je Ćosić.
Predloženi zakon, dodao je Tušek, donosi niz tehničkih specifikacija koje će dodatno unaprijediti kontrolu i nadzor sustava te ostale segmente sigurnosti kako bi se spriječile nesreće.
"Nesreće se ne događaju samo kod nas, nego i u zemljama gdje su željeznice na vrhunskom tehnološkom stupnju razvoja. Nije moguće predvidjeti sve nesreće, pogotovo nije moguće predvidjeti eventualni ljudski faktor, ali ovo je dio jednog paketa koji dodatno podiže stabilnost, sigurnost i funkcionalnost željeznica", istaknuo je.
Oporba upozorila na spore vlakove i loše stanje pruga
Zastupnici su raspravu ubrzo usmjerili na stanje pruga i brzinu putničkog željezničkog prijevoza.
"O kakvoj konkurentnosti govorimo? Prema Eurostatu, tek je oko 10,5 posto hrvatskih tračnica dvotračno ili višetračno, dok je prosjek Europske unije 40 posto. Prosječna je brzina vlaka od 42 do 44 kilometra na sat", kazao je Mostov Ante Kujundžić.
"Vlakom se od Vinkovaca do Zagreba putuje dvostruko dulje nego prije 20 godina", nadovezala se SDP-ova Martina Vlašić Iljkić.
U zadnjih 10 do 15 godina nije bilo moguće sve financirati, odgovorio im je Tušek, dodavši da su željeznice sada apsolutni prioritet.
"Hrvatska ima ponajbolju mrežu autocesta i brzih cesta, vrhunsku pomorsku infrastrukturu i zračne luke, a u godinama koje su ispred nas imat će i vrhunsku željeznicu", naglasio je.
Tušek najavio nove projekte
Državni tajnik odbacio je kritike oporbe o nedostatku investicija u željezničke pruge. Naveo je obnovljenu podravsku prugu od Varaždina do Osijeka u vrijednosti od 230 milijuna eura, zatim obnovljenu i elektrificiranu prugu od Vukovara do Vinkovaca za 80 milijuna eura te ugovoreni projekt Dugo Selo - Novska vrijedan 900 milijuna eura.
Govoreći o budućim projektima, Tušek je istaknuo da će Ministarstvo do kraja godine imati studijsko rješenje za povezivanje Splita sa zračnom lukom, a sljedeće godine očekuje se studijska dokumentacija za željeznički tunel kroz Učku.
"Nedavno smo pokrenuli inicijativu prema Europskoj komisiji da se cijeli željeznički koridor kroz sve naše morske županije stavi u europsku željezničku mrežu, kako bi se cijeli sustav mogao financirati europskim novcem", kazao je.
SDP-ova Sanja Radolović rekla je da zastupnici godinama slušaju iste najave velikih željezničkih projekata, no njihova je realizacija katastrofalna, ustvrdila je.
"Prvotni rok za završetak rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosijeka Dugo Selo - Križevci bila je 2020. godina. Završetak radova na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica s Mađarskom kasni tri godine", upozorila je Radolović.
Položaj željezničara i sigurnost prometa
Dubravka Novak iz kluba Možemo poručila je da se razvoj željeznica ne može planirati bez brige o ljudstvu, odnosno radnicima.
"Željezničari su uvijek bili marljivi radnici s najjačim sindikatima u zemlji. Danas njihove plaće debelo zaostaju za svim ostalima. Tko će htjeti raditi taj posao za pet ili deset godina kada starije generacije, koje 30 godina čekaju da se vrati sjaj željeznici, odu u mirovinu", upitala je.
O važnosti kvalitetnog kadra govorila je i Anka Mrak Taritaš (Glas). "Sve pada na ljudstvo. Da li naša Agencija za sigurnost željezničkog prometa ima dovoljno stručnog i inspekcijskog kapaciteta da provede sve ono što trebaju napraviti?", upitala je zastupnica, na što je državni tajnik odgovorio da u spomenutoj agenciji radi osam inspektora.
Domovinski pokret očekuje da propisane sigurnosne metode i godišnji planovi ne ostanu samo na formalnoj razini, poručio je zastupnik Tomislav Josić, nego da budu konkretni instrumenti za praćenje stanja i prepoznavanje slabosti.
"Posebno je važno da se nalazi istraga nesreća i incidenata koriste za sprječavanje budućih takvih događaja, uz očuvanje neovisnosti tijela koje provodi istragu", napomenuo je Josić.
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