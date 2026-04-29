UŽIVO / Plenković: "Na radaru ozbiljnih investitora prepoznati smo puno više nego prije"

Premijer Andrej Plenković u Dubrovniku daje izjavu za medije.
Izjavu Andreja Plenkovića pratimo UŽIVO na N1.
Premijer je prvo komentirao potpisivanje sporazuma o Južnoj intekonekciji: "Smatramo da je to od veliko značaja za ukupan odnos Hrvatske i SAD-a."
Nakon toga je odgovarao na pitanja novinara i komentirao prostor za rast na istoku Europe: "Institucije su tu, suradnja je tu. Važno je da zemlje šalju signal da žele snažnu infrastrukturu koja postoji u zapadnoj Europi. Želimo i energestku neovisnost."
"Hrvatska je zemlja koja ima nuklearku, nedaleko od glavnog grada u Krškom. Stručnjaci smatraju da se njen životni vijek može produžiti do 2063. U komunikaciji sa Slovenijom smo rekli da smo otvoreni za nove investicije. Otvoreni smo i za opciju izgradnju Krškog 2."
"Inicijativa je pokrenuta od strane predsjednika. Milanović se sam izuzeo iz ove Inicijative, a mi smo tu ušli kao Vlada da bismo sačuvali obraz i angažman Hrvatske. Ja sam jedini koji je tu bio premijer, svi ostali su predsjednici. Trebamo se fokusirati na tri tipa financiranja projekata. Prvi je nasloniti se na izvore europskog proračuna. Treba osigurati konkurentnost. Drugi način je daljnji angažman međunarodnih financijskih institucija", dodao je.
Premijer je komentirao i projekt Pantheon: "Mi smo na radaru ozbiljnih investitora puno više prepoznati nego prije. S projektom smo upoznati i trebaju se stvoriti preduvjeti i ako se to dogodi, naravno da će biti pozitivno. Hoće li to imati sigurnosne garancije? Moguće, netko tko misli pohraniti podatke u takvom centru, sigurno se neće praviti da toga nema. To nama nije loše, kako god da okrenete."
Dodaje da je važno vidjeti kako da se ostvari energerska svrhovitost: "Treba ostvariti preduvjete da projekt bude održiv."
"Zadovoljniji smo da je odabrana Hrvatska nego neka druga destinacija", tvrdi.
"Gdje god dođe netko da bi nešto investirao, netko se tome protivi" kaže premijer i dodaje da je Hrvatska postala relevantna
