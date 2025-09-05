MUP tražio daktilografkinje: Posao dobile sestra policijskog šefa i kći sindikaliste

Sestra jednog od šefova vukovarske policije i kći šefa Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH pobijedile su na izvanrednom natječaju u Policijskoj postaji Vukovar. Među 43 kandidata koji su se javili za ukupno tri raspisana radna mjesta za daktilografe, pobijedile su baš osobe povezane s ljudima iz lokalne policije.
Prema Indexovim izvorima jedno radno mjesto daktilografa dobila je sestra pomoćnika načelnika Policijske postaje Vukovar Dalibora Pavlovića, dok je drugu daktilografsku poziciju dobila kći Bone Tomaševića, predsjednika Nacionalnog sindikata policije, koji također dolazi iz PU vukovarsko-srijemske.
Novi je to čudan natječaj u policiji na kojem su poslove dobile osobe povezane sa šefovima.
Tko su pobjednice natječaja
Inače, prema javno objavljenim rješenjima nijedna od njih dvije nije daktilografkinja – sindikalčeva kći je upravna referentica, dok je sestra pomoćnika načelnika komercijalistica. Treća kandidatkinja koja je primljena, po zanimanju je administrativni referent.
Index je pitao Policijsku upravu vukovarsko-srijemsku kako je moguće da su upravo osobe povezane s ljudima bliskima načelniku Anti Zovaku dobile radna mjesta na ovom izvanrednom natječaju. U odgovoru koji su dobili, ne navodeći identitete kandidatkinja, kažu da su kći sindikalista i sestra pomoćnika načelnika imale maksimalni broj bodova. Treća kandidatkinja imala je dva boda manje.
Policija: Kandidatkinje imale maksimalan broj bodova
"Na javni natječaj za navedeno radno mjesto zaprimljene su 43 prijave, a nakon uvida u prijave utvrđena je lista od 24 kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete iz javnog natječaja. Njihove prijave bile su pravodobne i potpune, te su kandidati s liste bili pozvani na testiranje.
Testiranju, koje se sastojalo od pisane provjere znanja pristupilo je 17 kandidata koji su potom pozvani na intervju. Nakon provedenog intervjua utvrđena je lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provjeri znanja i intervjuu. Kandidatkinje koje su primljene na radna mjesta daktilografa u Policijskoj postaji Vukovar ostvarile su maksimalnih 20 bodova te su podijelile prvo mjesto na rang listi kandidata za to radno mjesto", objašnjavaju iz PU vukovarsko-srijemske te dodaju kako na rješenja o prijemu nije bilo žalbi.
Ogorčeni ostali kandidati s natječaja
Indexovi izvori tvrde pak kako se kandidati nisu žalili jer smatraju kako to ne bi imalo nikakvog smisla, a dio ih je tijekom natječaja odustao jer su shvatili tko će biti primljen. Isti izvori navode i kako su nakon natječaja, koji je finaliziran u ožujku ove godine, načelnik PU vukovarsko-srijemske i njegova supruga bili gosti Nacionalnog sindikata policije na sportskim igrama u Tučepima.
Zamolili su i predsjednika Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH za komentar zapošljavanja njegove kćeri u Policijskoj postaji Vukovar. Evo što kaže: "Nacionalni sindikat policije MUP-a RH ne sudjeluje u raspisivanju i provedbi javnih natječaja u državnim službama niti odlučuje o prijemu u službu službenika i namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, pa stoga ne možemo komentirati navode o 'nedavnom natječaju za daktilografe u PP Vukovar'."
