MUP tražio daktilografkinje: Posao dobile sestra policijskog šefa i kći sindikaliste

Testiranju, koje se sastojalo od pisane provjere znanja pristupilo je 17 kandidata koji su potom pozvani na intervju. Nakon provedenog intervjua utvrđena je lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provjeri znanja i intervjuu. Kandidatkinje koje su primljene na radna mjesta daktilografa u Policijskoj postaji Vukovar ostvarile su maksimalnih 20 bodova te su podijelile prvo mjesto na rang listi kandidata za to radno mjesto", objašnjavaju iz PU vukovarsko-srijemske te dodaju kako na rješenja o prijemu nije bilo žalbi.