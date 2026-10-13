Oporba traži opoziv Plenkovića. HDZ: "Ovo je kod nas već postala tradicija"

"Premijer si je dao truda i pobrojao sve te inicijative. Šteta što nije imao toliko vremena i pažnje u upravljanju državom da je prebrojao sve tisuće kamiona koje su dolazile u Gospić", rekao je Zmajlović. Ustvrdio je da SDP ne traži opoziv zbog jednog incidenta ili jednog slučaja zagađenja, nego zbog političke odgovornosti za sustav koji se, prema njegovim riječima, stvarao proteklih deset godina.