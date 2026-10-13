danas u saboru
Oporba traži opoziv Plenkovića. HDZ: "Ovo je kod nas već postala tradicija"
Oporbeni zahtjev za izglasavanje nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću zbog nezakonitih odlagališta otpada bit će jedna od glavnih tema današnje saborske rasprave.
O tome gdje leži politička odgovornost za slučaj u Gospiću i što očekuju od rasprave za HRT su govorili su Mihael Zmajlović iz SDP-a, potpredsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać.
SDP je za inicijativu prikupio 54 potpisa oporbenih zastupnika. Zmajlović tvrdi da slučaj Gospića nije izolirani incident, nego posljedica načina funkcioniranja sustava, dok HDZ odbacuje pokušaj povezivanja kaznenih djela pojedinaca s političkom odgovornošću premijera. Most smatra da slučaj nadilazi lokalnu razinu i postavlja pitanje postupanja državnih institucija, a iz Domovinskog pokreta poručuju da je vladajuća koalicija stabilna.
Zmajlović: Ne morate biti kazneno odgovorni da biste bili politički odgovorni
Mihael Zmajlović poručio je da SDP od današnje rasprave ne očekuje samo razgovor o pojedinačnim nezakonitim odlagalištima, nego o sustavu koji je, prema njegovu mišljenju, doveo do slučaja u Gospiću i drugih sličnih slučajeva.
"Premijer si je dao truda i pobrojao sve te inicijative. Šteta što nije imao toliko vremena i pažnje u upravljanju državom da je prebrojao sve tisuće kamiona koje su dolazile u Gospić", rekao je Zmajlović. Ustvrdio je da SDP ne traži opoziv zbog jednog incidenta ili jednog slučaja zagađenja, nego zbog političke odgovornosti za sustav koji se, prema njegovim riječima, stvarao proteklih deset godina.
Pritom se osvrnuo i na bivše ministre i druge visoko pozicionirane dužnosnike koji su se našli pod optužnicama ili u drugim kaznenim postupcima, tvrdeći da zbog toga postoji dovoljno razloga za pokretanje pitanja odgovornosti premijera.
"Vi ne morate biti kazneno odgovorni da biste bili politički odgovorni. U ovoj državi očigledno je davno nestalo morala, nestali su svi kriteriji zbog kojih se politički odgovara. Naša je zadaća, zadaća oporbe, upravo na to upozoravati i zastupati građane", rekao je.
Zmajlović ne očekuje da će inicijativa dobiti potrebnu većinu u Saboru. Vladajuće je optužio da će se držati svojih pozicija, uključujući, kako je rekao, i one koji su glasove birača dobili kritizirajući HDZ i Vladu.
Borić: Skinut ćemo rukavice i argumentirano pobiti optužbe
Josip Borić rekao je da su o inicijativi za opoziv razgovarali Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a.
Istaknuo je da je Vlada na oporbene optužbe odgovorila u zakonskom i poslovničkom roku te inicijativu opisao kao politički konstrukt. Zmajlovića je prozvao i zbog njegova mandata na čelu Ministarstva zaštite okoliša, najavivši da će HDZ u saborskoj raspravi otvoriti i pitanje njegova tadašnjeg postupanja.
Borić smatra da je opoziv Vlade ili premijera ozbiljan ustavni i poslovnički instrument koji bi političke stranke trebale pokretati kada vjeruju da za smjenu mogu osigurati potrebnu većinu.
"Ovo je kod nas već postala tradicija da se ozbiljni instrumenti opoziva premijera, čitave Vlade ili pojedinog ministra koriste kao nekakav zahtjev za raspravnim danom", rekao je.
Odbacio je pokušaj da se kaznena djela osoba koje istražuju USKOK i druge institucije povežu s odgovornošću premijera. Prema njegovim riječima, oporba pokušava odgovornost za postupke pojedinaca prebaciti na Plenkovića i pritom iznosi konstrukcije o odgovornosti državnog vrha.
Najavio je zbog toga vrlo oštar odgovor HDZ-a u Saboru: "Bit ćemo vrlo oštri, uzvratiti i argumentirano pobiti sve ono što su napisali u svojoj optužnici, odnosno tom uratku koji je zaista niže razine i konstrukt".
Osvrnuo se i na Most, koji je podržao SDP-ovu inicijativu te ustvrdio da oporba nema potreban broj glasova za smjenu premijera.
!Jedna neozbiljna politička priča u kojoj se pokušava držati jedna tema u javnosti na način da se stalno pokušava svaliti odgovornost na nekoga tko im najviše smeta. U ovom slučaju to je premijer Andrej Plenković", poručio je.
Grmoja: Nemojte govoriti da je ovo stvar lokalnog karaktera
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja podsjetio je da je njegova stranka još u kolovozu pokušala okupiti oporbu oko zahtjeva za opoziv Vlade, ali da tada nije dobila potporu ostalih oporbenih stranaka. Rekao je da je Most, neovisno o tadašnjem ponašanju drugih oporbenih stranaka, podržao sadašnju inicijativu jer smatra da Vlada više ne može obnašati svoju dužnost.
Grmoja je posebno odbacio tvrdnje da je slučaj nezakonitog otpada problem lokalne razine.
"Ja više ne mogu slušati ove priče da je ovo stvar lokalnog karaktera, kao da su samo lokalni ljudi u tome sudjelovali. Ovo je pljuvanje u lice Ličankama i Ličanima", rekao je.
Ustvrdio je da se odgovornost mora tražiti i na državnoj razini, pritom spominjući bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića i HBOR. Posebno je otvorio pitanje informacija kojima je raspolagala SOA.
"Što je poduzela SOA? Imamo informaciju da je SOA sve znala 2022. Sad se sve institucije vade, i Državni inspektorat, i policija, i USKOK, da nisu obaviješteni. Vrh države kaže da nije obaviješten. I mi pričamo o tome da nam institucije funkcioniraju", rekao je Grmoja.
Osvrnuo se i na Plenkovićevu poruku da bi se pojedini akteri trebali ispričati proizvođačima i poljoprivrednicima zbog štete koju im je nanijela cijela priča. Grmoja je uzvratio da bi se, po njegovu mišljenju, trebao ispričati upravo premijer i preuzeti političku odgovornost.
Najavio je i da će Most tijekom saborske rasprave govoriti o Petru Pripuzu, kojeg je izravno spomenuo u emisiji, uz teške optužbe na račun HDZ-a zbog suradnje s njim
Barać: Koalicija je stabilna
lavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać poručio je da slučaj Gospića neće dovesti u pitanje opstanak vladajuće većine. Koalicija je stabilna, rekao je Barać. Istaknuo je da nitko od dužnosnika i članova DP-a nije uključen u slučajeve ekološkog kriminala te ustvrdio da problemi s nezakonitim odlaganjem otpada u Hrvatskoj ne traju tek nekoliko godina, nego desetljećima. Kao primjere naveo je Poznanovec, Jakuševec i Sodol kod Ogulina, ističući da se s problemima otpada suočavaju i sredine kojima upravljaju stranke ljevice.
"Mi bismo prvi tu mogli moralizirati, ali ne želimo moralizirati. Postavili smo se odgovorno u cijeloj toj situaciji", rekao je Barać.
Naveo je da je DP nakon saznanja o slučaju tražio hitan sastanak koalicijske većine i brzo postupanje, a kao odgovor na uočene nedostatke u sustavu predložio je i osnivanje Hrvatske rendžerske službe radi boljeg nadzora terena.
Barać je ostanak DP-a u Vladi povezao i s obećanjima stranke biračima, naglasivši da za njih nema prihvatljive alternative sadašnjoj vladi desnoga centra. Odbacio je mogućnost sudjelovanja u vlasti sa SDSS-om, kao i pomaganja dolasku na vlast koalicije SDP-a i Možemo!.
Govoreći o rezultatima sudjelovanja DP-a u vlasti, izdvojio je uklanjanje spomenika za koje tvrdi da su veličali velikosrpsku agresiju i pobunu, osnivanje povjerenstva koje se bavi zločinima komunizma na kraju Drugoga svjetskog rata te planove povezane s komemoriranjem i dostojnim ukopom žrtava u Macelju.
Osvrnuo se i na demografsku politiku, tvrdeći da je inicijativa DP-a na tom području od početka nailazila na kritike dijela oporbe.
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