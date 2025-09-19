Plenković: Naš i japanski stav o ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku se poklapaju

"Sve te događaje ne možemo gledati izolirano. Ja sam to i na predavanju rekao: ako bi slučajno ta brutalna ruska agresija na Ukrajinu, koja je odnijela stotine tisuća života, završila teritorijalnim ustupcima, šalje se zeleno svjetlo da je danas Ukrajina, a sutra je sigurno netko drugi", poručio je Plenković. Naglasio je da jednaku logiku u sagledavanju te krize dijeli Japan kao i kada je riječ o ratu između Izraela i Hamasa.