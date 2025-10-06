Dvojica policajaca riječke Postaje pomorske policije su u nedjelju uvečer iz mora izvukli i spasili 29-godišnjaka, koji je, trčeći uz rub rive u riječkoj luci zapeo i pao u more, doznaje se iz Policijske uprave primorsko-goranske.
Iz policije navode da su policijski službenici u nedjelju oko 22,30 sati, nadzirući prostor na Adamićevu gatu, uočili mušku osobu koja se kretala uz rub rive i pala u more.
Jedan od službenika odmah je skočio u more i spasio muškarca koji se počeo utapati. Svom snagom izvukao mu je glavu i gornji dio trupa i plivao s njim do ruba rive. Ondje ga je dočekao kolega i pomogao mu održavati utopljenika na površini mora, dok nisu došli drugi pomorski policajci te su ga zajedno izvukli iz mora.
U izvlačenju utopljenika pomagala su i dvojica članova posade broda pod zastavom Myanmara. Policija je o događaju odmah izvijestila i djelatnike Hitne medicinske pomoći, koji su na rivi dočekali utopljenika i pružili mu prvu pomoć.
Utvrđeno je da je u more pao 29-godišnji hrvatski državljanin kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu, ali i stanje šoka i pothlađenosti pa je prevezen na daljnju medicinsku obradu u Klinički bolnički centar Rijeka. U razgovoru je 29-godišnjak izjavio da je trčeći uz rub rive zapeo i pao u more, a policijskim službenicima je zahvalio na spašavanju.
Iz policije ističu da je ophodnja Postaje pomorske policije Rijeka, odnosno da su dvojica već nagrađenih policijskih službenika u manje od mjesec dana po drugi puta spasili utopljenika u riječkoj luci i još jednom pokazali vrhunsku profesionalnost, hrabrost i ljudskost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
