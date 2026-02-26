Pupovac: Sramim se onih koji huškaju na ljude druge boje, rase i socijalnog statusa

Milorad Pupovac u ime Kluba SDSS-a poručio je da se srami onih koji huškaju na ljude druge boje, rase i socijalnog statusa, koji stvaraju klimu među mladima da prema njima, ne smo gledaju poprijeko, nego i posegnu za nečim što će ugroziti stabilnost i sigurnost naših građana. „Jesu li to patrioti i domoljubi? Nisu, oni su huškači, neodgovorni ljudi ove zemlje”, ustvrdio je.