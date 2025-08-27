Trump će u srijedu predsjedati sastankom o Gazi u Washingtonu

BASHAR TALEB / AFP

Predsjednik Donald Trump u srijedu će predsjedati sastankom o Gazi u Bijeloj kući, najavio je američki posebni izaslanik Steve Witkoff te je dodao da Washington očekuje da će se izraelski rat na palestinskom teritoriju riješi do kraja godine.

Američki State Department zasebno je objavio da će se državni tajnik Marco Rubio sastati s izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Saarom u Washingtonu u srijedu.

Trump je obećao brz kraj rata u Gazi tijekom američke izborne kampanje 2024., ali gotovo sedam mjeseci nakon početka mandata, taj navedeni cilj ostaje nedostižan.

Trumpov mandat počeo je primirjem koje je trajalo dva mjeseca, a završilo je kada je izraelska vojska u napadima 18. ožujka ubila oko 400 Palestinaca.

Posljednjih tjedana slike izgladnjelih Palestinaca u Gazi, uključujući djecu, šokirale su svijet i potaknule kritike Izraela zbog pogoršanja ionako strašnih uvjeta u kojima žive civili.

Međunarodne osude nižu se i nakon najnovijeg napada na bolnicu Naser na jugu Pojasa Gaze u ponedjeljak, u kojemu je izraelska vojska ubila najmanje 20 ljudi, uključujući petero novinara, medicinsko osoblje i teške pacijente.

"Nevjerojatna je razina nasilja prema Palestincima, a ono što se dogodilo u bolnici je uživo prenošen pokolj", rekla je nakon napada na bolnicu posebna UN-ova izvjestiteljica za palestinska područja Francesca Albanese.