Uskok podigao optužnicu protiv policajaca koji su odavali povjerljive podatke odvjetniku

Uskok je, nakon provedene istrage, podigao optužnicu protiv dvojice policajaca i supruge jednog od njih, koji su zagrebačkom odvjetniku Ognjenu Krznariću odavali MUP-ove podatke o osobama koje su sudjelovale u prometnim nesrećama kako bi im ponudio svoje usluge.
Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo da su optužnicom, uz 50-godišnjeg Krznarića, obuhvaćeni 49-godišnji pomoćnik šefa smjene u Policijskoj postaji Virovitica, njegova 42-godišnja supruga i 41-godišnji policajac iz Policijske postaje Slatina. Tereti ih za zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja i pomaganje u tom nedjelu.
Uskok sumnja da je Krznarić kao odvjetnik i član uprave odvjetničkog društva iz Zagreba koje se bavi zastupanjem stranaka u postupcima naknade šteta, od 26. ožujka do 24. rujna ove godine, zatražio od dvojice policajaca njemu nedostupne podatke iz Informacijskog sustava MUP-a o sudionicima nesreća i vrsti zadobivenih povreda.
Nakon što su pristali na Krznarićev zahtjev, dvojica policajaca su svakodnevno vršili uvide u MUP-ov sustav radi dobivanja osnovnih informacija o nesrećama, nakon čega su pristupali podacima iz osobnih evidencija.
Potom su dvojica policajaca, znajući da navedeni podaci nisu objavljivi te da Krznariću kao osobi izvan sustava MUP-a nije dozvoljen pristup takvim podacima, dostavljali odvjetniku tražene podatke preko 42-godišnje supruge prvookrivljenog policajca.
Nakon dobivanja podataka, Krznarić je kontaktirao 180 osoba koje su sudjelovale u nesrećama ili članove njihove obitelji, nudeći im svoje odvjetničke usluge i zastupanje u postupku ostvarivanja prava na naknadu štete, uz isplatu provizije u određenom postotku od iznosa dobivenog na ime naknade štete.
