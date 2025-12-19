Uskok podigao optužnicu protiv policajaca koji su odavali povjerljive podatke odvjetniku

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo da su optužnicom, uz 50-godišnjeg Krznarića, obuhvaćeni 49-godišnji pomoćnik šefa smjene u Policijskoj postaji Virovitica, njegova 42-godišnja supruga i 41-godišnji policajac iz Policijske postaje Slatina. Tereti ih za zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja i pomaganje u tom nedjelu.