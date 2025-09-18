Zlata Đurđević: Državni odvjetnik ne može zamjerati zastupnicima zašto nisu postavili neka pitanja

Profesorica kaznenog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu Zlata Đurđević bila je gošća Novog dana kod Hrvoja Krešića gdje je komentirala Izvješće DORH-a.
"Mora se bitno razlikovati samog Glavnog državnog odvjetnika od institucije. On je davao izvješće o instituciji, ali malo je bilo govori o tome. Većinom se razgovaralo o njemu, njegovom izboru, ponašanju i aktivnostima...", rekla je Đurđević.
Odgovorila je i na pitanje je li ikada neki državni odvjetnik imao poruke kakve sada ima Ivan Turudić.
"Ovakva polarizacija kakvu sada imamo, da imate vladajuće koji u potpunosti vjeruju, hvale i potiču rad Glavnog državnog odvjetništva i oporbu koja u potpunosti napada, mislim da to nismo imali do sada i mislim da to nije dobro za status neovisnosti i samostalnosti Glavnog državnog odvjetnika", kaže Đurđević.
"Ovo je oblik parlamentarne kontrole rada Državnog odvjetništva. Državni odvjetnik ne može zamjerati zastupnicima zašto nisu postavili ova ili ona pitanja. Državno odvjetništvo je svemoćna organizacija, vrlo hijerarhijska, s potporom Vlade i zato se događa ovo što se događa. Kad imate golu moć onda i možete davati određene izjave koje su i zastrašujuće, netočne i nejasne i vršiti pritisak. On svojim nastupom koji je "ad hominem" vrši nedvojbeno taj pritisak. Ne možemo ni usporediti koju moć ima državni odvjetnik, a koju moć ima jedan zastupnik u Saboru. Jasno je tu tko vrši na koga pritisak", kaže Đurđević.
Odgovorila je i na pitanje kako ocjenjuje Izvješće DORH-a odnosno ima li u radu DORH-a ikakvih pomaka.
"To je jedan opsežan dokument, ali moramo priznati da je došlo do određenih pomaka što se tiče kadrova i nadam se materijalnih uvjeta u kojem rade državni odvjetnici. Razlog tomu je što je Turudić u dobrim odnosima s Ministarstvom pravosuđa", govori Đurđević.
Komentirala je i najveću kritiku na račun odvjetništva, a to je odnos prema EPPO-u i oduzimanje slučajeva, a s čim se nije složio Turudić koji je ustvrdio da je EPPO oduzimao slučajeve DORH-u.
Osvrnula se i na poruku koju je Turudić poslao Hajdašu kada je rekao da iz nekih izvora zna gdje je Hajdaš bio 16. 9. 2020.
"Turudić politički djeluje. Kao da je iz vlasti i da se upustio u političku borbu. To je zapravo nedopustivo. On bi morao izaći u javnosti sa svim činjenicama koje zna.
Jedno od glavnih načela djelovanja državnog odvjetnika je suzdržanost i objektivnost", zaključila je Đurđević.
