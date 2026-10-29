„Srpska napredna stranka nije i ne može se promatrati kao oporbena stranka, iako se sada pokušava stvoriti privid nekakvog dvostranačkog sustava. Srpska napredna stranka zločinačka je organizacija povezana s različitim narkokartelima, koja je 14 godina harala ovom zemljom, ubijala, protjerivala i progonila ljude te sudjelovala i u genocidu u Pojasu Gaze. To se nikada ne smije zaboraviti i sve to treba kazneno procesuirati”, ustvrdio je.