Nikola Krstić
Novinar iz Beograda za N1: Vučiću ne treba pridavati pažnju - to su posljedniji vapaji olinjalih vukova
U N1 Studio uživo iz Beograda se javio novinar i stalni suradnik sarajevskog medija Nomad Nikola Krstić. S našom Hanan Nanić komentirao je povijesnu pobjedu studentske liste na izborima u Srbiji, reakcije dosadašnjeg režima, promjene u medijima te izazove koji čekaju buduću vlast.
„Evo, javljam se iz oslobođene Srbije, tako da vas sve želim pozdraviti odavde”, rekao je Nikola Krstić na početku razgovora.
Osvrnuo se na Vučićevu konferenciju za novinare, na kojoj je dosadašnji predsjednik govorio o priznanju izbornog poraza i mirnoj predaji vlasti. Istodobno, tijekom izborne noći u središtu Beograda bile su raspoređene snažne policijske snage, uključujući žandarmeriju i specijalnu policiju, zbog čega je postojala bojazan od mogućih nereda.
"Ovo su posljednji vapaji vukova koji su izgubili moć"
„Prije svega moram reći da su sve sile, i zemaljske i izvanzemaljske, što bi se reklo, bile usmjerene protiv ove dvogodišnje pobune koja je trajala u Srbiji nakon pada nadstrešnice, u kojem je poginulo 16 ljudi”, rekao je Krstić.
„Mislim da je već tijekom prijepodneva na izborni dan bilo jasno da će režim Aleksandra Vučića doživjeti poraz. Naravno, postojali su strah i bojazan da on taj poraz neće priznati.”
Krstić smatra da su Vučićeve izjave nakon izbora pokazale kako se bivša vlast još nije pomirila s gubitkom moći.
„To potvrđuju i neke njegove rečenice izrečene dan ili dva poslije, kada se sa svoje obiteljske slave obratio gotovo prijetećim riječima, govoreći da će se samoorganizirati i da će oni Srbiju vratiti na pravi put. Međutim, mislim da su to sada posljednji trzaji i posljednji vapaji olinjalih vukova, broda koji u potpunosti tone.”
Smatra da Vučićevim istupima više ne bi trebalo pridavati toliko pozornosti, osobito zato što se, kako kaže, već mijenja način na koji o njemu izvještavaju donedavno provladini mediji.
„Njegove propagandne pećine već počinju mijenjati narative i priče o njemu. Primjerice, danas su naslovnice u Srbiji osvanule bez Aleksandra Vučića, bez njegovih izjava i prijetnji, s neutralnim ili čak pozitivnim izvještavanjem o studentskoj listi.”
Ipak, upozorava da promjena uređivačke politike ne može izbrisati odgovornost za prethodno izvještavanje.
„Kao netko tko dolazi iz novinarske profesije i tko se držao načela Kodeksa novinara i novinarki Srbije, mogu reći da nikada nećemo zaboraviti 14 godina trovanja javnog prostora i uništavanja ljudskih života. To što su sada promijenili priču i narativ neće izbrisati ono što su činili u prethodnom razdoblju. Iza njih je ostala velika pustoš.”
Krstić je iznio i oštre optužbe na račun Srpske napredne stranke, za koju smatra da se ne može promatrati kao obična oporbena stranka.
„Srpska napredna stranka nije i ne može se promatrati kao oporbena stranka, iako se sada pokušava stvoriti privid nekakvog dvostranačkog sustava. Srpska napredna stranka zločinačka je organizacija povezana s različitim narkokartelima, koja je 14 godina harala ovom zemljom, ubijala, protjerivala i progonila ljude te sudjelovala i u genocidu u Pojasu Gaze. To se nikada ne smije zaboraviti i sve to treba kazneno procesuirati”, ustvrdio je.
"Informer je ostao vjeran Vučiću, ali drugi mediji već mijenjaju priču"
Jedno od ključnih pitanja nakon izbornog poraza SNS-a jest budućnost medija u Srbiji, osobito onih koji su godinama bili bliski Vučićevu režimu.
U međuvremenu se RTV Vojvodine ispričao zbog ranijeg izvještavanja, došlo je do promjena u vodstvu Radio-televizije Srbije, a promijenio se i ton pojedinih medija koji su dosad otvoreno podržavali vlast.
Krstić ističe da je Informer zasad ostao iznimka.
„Informer je ostao lojalan Srpskoj naprednoj stranci. To je jedino što se ne može osporiti. Ostali su lojalni unatoč svemu. Hoće li svi zaposlenici ondje ostati toliko lojalni, tek ćemo vidjeti, ali medij je i dalje na liniji Srpske napredne stranke.”
„Oni su sada jedini koji Vučića predstavljaju kao lidera oporbe, a čak ga i dalje nazivaju predsjednikom Vučićem.”
S druge strane, kaže, promjene su vidljive na televiziji Pink.
„Na televiziji Pink, koja u usporedbi s Informerom posljednjih godina izgleda gotovo kao BBC, sada se polako neutralizira cjelokupno izvještavanje. I dalje ondje imamo Vučića, ali sada se govori i o predstavnicima studentske liste. Pojavljuju se gospodin Srdanović i gospodin Vučić, pa imamo otprilike nekakav neutralan pristup.”
Krstić upozorava i na medije koji su godinama pokušavali ostaviti dojam umjerenosti i kritičkog odmaka, iako su, prema njegovim riječima, redovito davali prostor provladinim analitičarima.
„Imamo i gomilu drugih medija koji su godinama pokušavali sjediti na više stolica i glumiti neku vrstu konstruktivne kritike. Uvijek su pozivali takozvane umjerene analitičare i kritičare, ali i čitav niz režimskih analitičara.”
„Sada pokušavaju pozvati ljude iz pobunjeničkih redova kako bi pokazali da su i oni, eto, neka vrsta slobodnih medija.”
"Dolazi vrijeme odgovornosti. Sve je zabilježeno"
Prema Krstićevim riječima, novinarske organizacije godinama su dokumentirale kršenja profesionalnih standarda i načina na koje su pojedini mediji sudjelovali u političkim obračunima.
„Dolazi vrijeme odgovornosti. Sve je i dalje zabilježeno. Naše medijske organizacije, od Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog udruženja novinara Srbije do Savjeta za tisak, imaju konkretne podatke o tome kako se godinama kršio novinarski kodeks, kako se širio razdor među ljudima i kako se na naslovnicama te u medijima s nacionalnim frekvencijama prema ljudima postupalo ispod svakog minimuma ljudskog dostojanstva.”
Posebno važnim smatra promjene na javnoj televiziji.
„Ono što je jako važno jest početak oslobađanja Radio-televizije Srbije. Spomenuli ste ostavku glavne ravnateljice i smjenu Bojane Mlađenović s mjesta glavne urednice.”
„Sinoć smo imali predstavnika studentske liste u središnjem Dnevniku u 19:30, koji je u samo pet minuta rekao mali dio onoga o čemu tek treba govoriti.”
Za Krstića je taj prizor bio gotovo nestvaran.
„Uštipnete se i pomislite: čekajte, sanjam li ja ovo? Što se događa? Ovo mora biti neka skrivena kamera. Nemoguće je da se u središnjem Dnevniku Radio-televizije Srbije o Srpskoj naprednoj stranci govori kao o kriminalnoj organizaciji.”
„Međutim, izgleda da nam upravo takvo vrijeme dolazi. Očito će nam trebati mnogo vremena, mjeseci i godina, da se ispriča cijela priča i da izađemo iz matriksa u kojem smo živjeli 14 godina.”
"Vučića nije srušila politička stranka. Srušili su ga plenumi i zborovi građana"
Govoreći o povijesnoj pobjedi studentske liste, Krstić je istaknuo da mnogi građani Srbije još uvijek teško vjeruju da je do promjene vlasti doista došlo.
„Ljudi i dalje ne mogu vjerovati što se dogodilo. I ja se još uvijek teško mogu pomiriti s time. Mislim da sam se tek sinoć počeo spuštati na zemlju i shvaćati da je ovaj režim zapravo otišao u nepovrat.”
Smatra da se uspjeh studentskog pokreta ne može objasniti uobičajenim političkim obrascima.
„Ne smijemo zaboraviti da je ovo iskustvo nesvakidašnje. Toliko sam puta pogriješio u svojim prognozama tijekom ove dvije godine da sam u jednom trenutku jednostavno zašutio. Uvijek sam se vodio prethodnim iskustvima, vlastitima ili tuđima.”
„Pokazalo se da je ovo iskustvo autentično.”
Posebnost pokreta vidi u njegovoj organizaciji i načinu donošenja odluka.
„Aleksandra Vučića i njegov režim nije srušila neka politička stranka, neki novi Koštunica ili novi Đinđić. Srušio ga je masovni pokret.”
„Masovni pokret koji se temeljio na izravnoj demokraciji. Srušili su ga plenumi, zborovi građana, zapravo masa ljudi.”
Prema njegovu mišljenju, studentska lista samo je politički izraz mnogo šireg društvenog pokreta.
„Studentska lista samo je proizvod masovnog studentskog pokreta, odnosno masovnog građanskog i narodnog pokreta, kako god ga želite nazvati.”
„Pokazalo se da je protiv takvog istrošenog, arhaičnog i retrogradnog političkog sustava očito jedino rješenje bilo promatrati i razumijevati politiku izvan ustaljenih okvira.”
"Ovaj pokret nije srušio samo SNS, nego čitavu političku klasu"
Krstić smatra da izborni rezultati označavaju mnogo dublji politički preokret od same smjene vlasti.
„Ovaj masovni pokret nije srušio samo Srpsku naprednu stranku. Srušio je čitavu političku klasu koja je 40 godina harala ovom zemljom.”
Podsjetio je da su ispod izbornog praga ostale i neke stranke koje su desetljećima oblikovale politički život Srbije.
„Ispod izbornog praga ostala je ozloglašena Socijalistička partija Srbije. Ostala je i Nova demokratska stranka Srbije, nekadašnja stranka Vojislava Koštunice, koja je u međuvremenu promijenila ime.”
„Ispod praga ostala je i europska koalicija u kojoj je Dragan Đilas, koji je nekoć bio u Demokratskoj stranci, zajedno s nizom ljudi koji su sudjelovali u vlasti u vrijeme DOS-a. Mnogi iz tih političkih krugova kasnije su prešli u Srpsku naprednu stranku ili druge manje stranke. Svi su sada politički potopljeni.”
Takav rasplet, smatra, pokazuje koliko je građanima bila potrebna alternativa postojećem sustavu.
„Očito je bilo potrebno nešto takvo da bi se ljudi u ovoj zemlji mobilizirali i ponovno povjerovali da postoji alternativa ovom sustavu, da ponovno dobiju osjećaj kako sami mogu birati.”
"Prvi put bismo mogli dobiti politiku koja dolazi odozdo, a ne odozgo"
Krstić očekuje da bi pobjeda studentske liste mogla otvoriti prostor za drukčiji model političkog odlučivanja.
„Možda će me vrijeme pregaziti, možda će se ponovno pokazati da sam pogriješio, ali mislim da ćemo sada prvi put imati politiku koja institucionalno dolazi odozdo, a ne odozgo.”
Pretpostavlja da bi predstavnici studentske liste i nakon ulaska u institucije mogli ostati odgovorni tijelima iz kojih je pokret nastao.
„Studentska lista i svi njezini delegati, što god se s njima dogodilo, prema mojoj pretpostavci i dalje će odgovarati plenumima.”
„Bit će jako zanimljivo vidjeti kako će se stari politički sustav uklopiti s alternativnim načinom političkog odlučivanja.”
Ipak, upozorava da je prerano govoriti o konačnom raspletu jer ljudi povezani s dosadašnjom vlašću još uvijek zauzimaju važne položaje.
„Pred nama je tek demontaža Srpske napredne stranke jer su njezini ljudi i dalje na polugama moći u ovoj zemlji.”
„Tko zna što sve rade ovih dana. Možda skrivaju dokaze, bježe, skrivaju se ili napuštaju brod. Možda će neki postati i svjedoci suradnici. Vidjet ćemo.”
„Svaki se dan u Srbiji događa nešto novo. Došli smo do kraja jednog razdoblja, ali ovo je tek početak novog poglavlja. Nadam se da nam se ovakvo zlo više nikada neće vratiti.”
"Studentsku listu čeka iznimno težak posao. Ne smiju ponoviti pogreške nakon 5. listopada"
Nakon pobjede na izborima predstavnici studentske liste zatražili su ostavke niza dužnosnika u ključnim državnim institucijama, uključujući policiju, sigurnosne službe, BIA-u i Telekom.
Istodobno su iznesene tvrdnje da su ljudi povezani s dosadašnjom vlašću pokušavali izvlačiti velike iznose novca iz Poštanske štedionice te uništavati dokumentaciju u državnim institucijama.
Na pitanje koliko će zahtjevan biti posao nove vlasti, Krstić odgovara da je riječ o golemom izazovu.
„Očito jako težak i kompliciran. Ali tijekom ove dvije godine za mnoge smo stvari mislili da ih je nemoguće ostvariti, pa su se ipak ostvarile.”
Nada se da će iskustvo političkih promjena nakon 5. listopada 2000. poslužiti kao upozorenje.
„Nadam se da će iskustvo nakon 5. listopada pomoći, odnosno da ćemo izvući pouke iz onoga što je tada bilo loše. Tada su se sklapali kompromisi i nije učinjeno ono što je bilo obećano.”
„Nadam se da će ovo sada biti svojevrsni popravni ispit za ono što prije 26 godina nije napravljeno kako treba.”
Naglašava da nema povlaštenih informacija o planovima buduće vlasti.
„Nemam nikakve insajderske informacije o tome što će se i na koji način događati. Slušam i čitam isto što i vi, možda malo detaljnije, pa možda bolje razumijem neke nijanse.”
Ipak, primjećuje da studentska lista inzistira na poštovanju zakonskih procedura.
„Studentska lista dosta je legalistički orijentirana. Želi da sve bude proceduralno jasno, da ništa ne nedostaje i da joj se ništa ne može zamjeriti.”
„Zato ne smiju i ne žele požurivati proces, iako su ljudi ovdje nestrpljivi.”
"Ljudi traže uhićenja i suđenja, ali izborni proces još nije završen"
Krstić objašnjava da je nakon 14 godina vlasti SNS-a među građanima nagomilan velik bijes.
„Četrnaest godina se čekalo. Nagomilali su se bijes i očaj, a ljudi sada pitaju: kada će uhićenja, kada će suđenja, kada će se sve to početi događati?”
No studentska lista, kaže, poziva na strpljenje.
„Poručuju da izborni proces još nije završen. I dalje smo u izbornom procesu. Ne smijemo nasjedati na provokacije niti učiniti bilo što što bi starom režimu moglo poslužiti kao povod za opstrukciju ili sabotažu.”
„Zato nam poručuju da pratimo službene kanale studenata u blokadi i da ne poduzimamo previše toga na svoju ruku.”
Smatra da odgovornost za promjene ne leži samo na budućoj vlasti nego i na različitim profesijama i organizacijama.
„Najvažnije je da svatko počisti vlastito dvorište, odnosno da svatko djeluje unutar svoje profesije.”
Kao primjer navodi inicijativu novinarskih organizacija protiv televizije Informer.
„Jučer je nekoliko naših novinarskih organizacija i organizacija civilnog društva predalo REM-u inicijativu za oduzimanje dozvole za rad televiziji Informer.”
„U ovom trenutku, dok razgovaramo, REM o tome odlučuje. Nadamo se da će odlučiti časno i pošteno. Ne znam je li u međuvremenu već donesena neka odluka.”
Istodobno se, kaže, promjene događaju i na lokalnoj razini.
„Ljudi ulaze u općinske zgrade, bacaju Vučićeve slike i traže ostavke svojih gradonačelnika.”
„Mislim da je počela svojevrsna kristalizacija, ponovno odozdo. Svatko djeluje na svojem terenu i u svojoj lokalnoj zajednici.”
"Prvo moramo demontirati kartel, a onda možemo razgovarati o svemu ostalome"
Na kraju razgovora otvoreno je i pitanje ideološke orijentacije studentskog pokreta te odnosa buduće vlasti prema susjednim državama.
Riječ je o pitanjima koja posebno zanimaju javnost u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ponajprije zbog nasljeđa srpske agresije tijekom 1990-ih, velikosrpske ideologije i dugogodišnjeg miješanja Srbije u unutarnje odnose susjednih država.
Krstić smatra da su ta pitanja povezana s procesom promjene političkog sustava u Srbiji.
„Mislim da će jedno biti uzročno povezano s drugim. To je poput spojenih posuda. Vidjet ćemo s vremenom što će se dogoditi.”
Naglašava da ne očekuje kako će svi problemi nestati samom promjenom vlasti.
„Naravno, nisam fatalist niti sam slijep kod zdravih očiju pa da mislim kako će sada sve biti sjajno i savršeno.”
Ipak, poziva da se novoj političkoj situaciji ostavi određeni prostor.
„Kako bi rekao naš prijatelj i kolega Refik Hodžić, dopustimo si malo prostora da vidimo možemo li prvo demontirati narkokartel.”
„Ovdje je ipak riječ o ljudima koji su 40 godina na političkoj sceni i koji su odlučivali o gotovo svemu.”
„Dajmo si malo prostora da ih najprije razmontiramo, a onda možemo sjesti za stol.”
Krstić ističe da su njegovi stavovi o regionalnim pitanjima poznati te da se njima nastavlja baviti u svojem novinarskom radu.
„Znate moje stavove, znate što pišem. Što se toga tiče, radim sve što znam i mogu.”
„Ali dopustimo da na kolektivnoj razini prvo demontiramo taj kartel. Oni i dalje imaju resurse i poluge moći. I dalje mogu mutiti vodu, proizvoditi laži i širiti propagandu, nažalost.”
Zaključuje da je uklanjanje tih struktura preduvjet za otvaranje prostora za dublje društvene i ideološke promjene.
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