Trump kaže da će svi umiješani u krađu izbora u SAD-u biti kažnjeni: Sve oči uprte u Vučića

„Trump je izrazito osvetoljubiv i to smo vidjeli kroz niz poteza koji su uslijedili nakon svibnja prošle godine, od Vučićeva pokušaja da uđe na donatorsku večeru. Nakon toga Vučić nije bio pozvan na zajedničko fotografiranje 145 svjetskih lidera s Trumpom u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Opozvan je američki veleposlanik koji je trebao predstavljati jednu dobru uslugu. Srbiji su uvedene carine, i to od 35 posto, što je najviše u regiji“, navodi Jakšić te ističe: