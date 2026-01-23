nakon govora u davosu
Trump kaže da će svi umiješani u krađu izbora u SAD-u biti kažnjeni: Sve oči uprte u Vučića
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je tijekom boravka u Davosu na Svjetskom gospodarskom forumu da će „svi koji su sudjelovali u krađi izbora 2020. godine, na kojima mi je, kako tvrdi, pobjeda ukradena putem Dominion strojeva, biti privedeni pravdi“. Time je, praktički, ponovno produbio „sukob“ sa Srbijom jer je upravo tvrtka koja je tada kontrolirala glasanje povezana s Beogradom.
U srijedu je u Davosu održan Svjetski gospodarski forum, kojem je, osim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nazočio i američki predsjednik Donald Trump. Njegov dolazak i govor obilježile su oštre poruke upućene Europi, Danskoj, kao i pojedinim saveznicima unutar NATO saveza.
Tom se prilikom Trump neočekivano osvrnuo na aferu krađe američkih izbora 2020. godine, s kojom se povezivao i Beograd, piše Nova.rs.
„Svi koji su bili umiješani u krađu izbora 2020. godine, kada mi je pobjeda ukradena putem Dominion strojeva, bit će privedeni pravdi. Istraga je pri kraju“, poručio je Trump s govornice.
Zašto bi se Srbija, odnosno Vučić, mogli osjetiti prozvanima ovom izjavom?
Upravo zbog činjenice da je tijekom američkih predsjedničkih izbora 2020. godine, na kojima je pobjedu odnio Joe Biden, za brojanje glasova bila angažirana tvrtka Dominion Voting Systems, koja ima svoje europsko sjedište u Beogradu.
Trumpovi pristaše tada su poraz bivšeg predsjednika povezivali upravo s tom tvrtkom, tvrdeći da iza nje stoje ljudi iz Srbije.
Govoreći o tome, politički analitičar Dušan Janjić izjavio je za agenciju Beta da za namještanje izbora odgovornima smatra Sigurnosno-informativnu agenciju (BIA) i Aleksandra Vučića te da je, nakon govora američkog predsjednika u Davosu, apsolutno jasno kako je istraga o namještanju izbora u tijeku i da obuhvaća i Beograd.
„Do sada je bilo nekoliko najava o pokretanju istrage o krađi američkih predsjedničkih izbora, preko društvenih mreža, kao i tvrdnji da je jedna IP adresa iz Srbije korištena za kampanju protiv Trumpa. To dosad nije bilo potvrđeno, ali nakon jučerašnjeg govora predsjednika Trumpa u Davosu sada je apsolutno jasno da je istraga u tijeku i da obuhvaća i Beograd“, rekao je Janjić te dodao:
„Postavlja se pitanje dokle će istraga ići i hoće li obuhvatiti i Aleksandra Vučića, koji sve kontrolira u Srbiji. To bi bila iznimno teška situacija za Vučića jer bi se pokazalo da jedna država vodi kibernetičko-kriminalnu akciju protiv druge države, u ovom slučaju protiv SAD-a, radi pozicije predsjednika. O tome tko će sve biti obuhvaćen kaznenim progonom odlučit će američki tužitelj.“
„Priča o namještanju izbora je najosjetljivija“
S druge strane, vanjskopolitički komentator Boško Jakšić za Novu kaže da je priča o namještanju izbora u SAD-u najosjetljivija tema i da je to možda najveća prepreka stvarnom zbližavanju i partnerstvu na relaciji Washington–Beograd.
„Trump je izrazito osvetoljubiv i to smo vidjeli kroz niz poteza koji su uslijedili nakon svibnja prošle godine, od Vučićeva pokušaja da uđe na donatorsku večeru. Nakon toga Vučić nije bio pozvan na zajedničko fotografiranje 145 svjetskih lidera s Trumpom u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Opozvan je američki veleposlanik koji je trebao predstavljati jednu dobru uslugu. Srbiji su uvedene carine, i to od 35 posto, što je najviše u regiji“, navodi Jakšić te ističe:
„Pritisak je postojao i oko Generalštaba, što se zasigurno nije svidjelo Jaredu Kushneru jer je izgubio taj posao. Sve to doprinosi zahlađenju odnosa, ali kada se podvuče crta, bez obzira na sve, ovo djeluje kao ponuda Amerikanaca da se Srbija približi Washingtonu, a udalji od Europe. Smatram da je to ponuda koju treba odbiti, uz sve rizike.“
Jakšić ocjenjuje da je, nakon izjave Trumpova izaslanika za posebne misije Richarda Grenella, koji je poručio da bi se Srbija trebala okrenuti Sjedinjenim Državama i napustiti Europsku uniju, postalo jasno da administracija u Washingtonu Srbiju vidi kao dio tzv. „zapadne hemisfere“.
„Njome će upravljati i vladati Donald Trump. Što to podrazumijeva? Apsolutnu poslušnost Trumpu i svim njegovim zahtjevima. Bilo da je riječ o prirodnim resursima ili političkoj poslušnosti, to predstavlja velik izazov za srpsku diplomaciju, jer vidimo da Srbija nije uspjela uskladiti svoju vanjsku politiku s politikom Europske unije po mnogim pitanjima. Stoga je ključno pitanje je li spremna povinovati se svemu onome što bi Trump od nje tražio“, zaključuje Jakšić.
Srbija nije pozvana u Trumpov „Odbor za mir“
U moru informacija koje posljednjih mjeseci dodatno opterećuju ionako složene odnose Srbije i Sjedinjenih Država, posebnu pozornost privlači činjenica da Srbija nije pozvana u Trumpov „Odbor za mir“.
Prema pisanju američkih medija, Donald Trump je tijekom siječnja uputio pozive čelnicima oko 60 zemalja svijeta da se priključe tom tijelu. Dio država već je potvrdio sudjelovanje, neke još razmatraju poziv, dok je Francuska odmah objavila da ga odbija. Ipak, na popisu pozvanih nema Srbije, dok je Kosovo dobilo pozivnicu.