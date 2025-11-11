Tim Davie oštro je reagirao na „oružanu upotrebu“ kritika na račun BBC-ja, obraćajući se zaposlenicima nakon svoje iznenadne ostavke na mjestu glavnog direktora.
Zahvalivši zaposlenicima na podršci, Davie ih je uvjerio da „narativ o korporaciji neće stvarati samo naši neprijatelji“, nakon tjedna u kojem su ga visoki političari optužili za sustavnu pristranost u izvještavanju, piše Guardian.
„Čujem sve vas kada kažemo da moramo biti vrlo jasni i stati u obranu našeg novinarstva“, rekao je. „Mi smo jedinstvena i dragocjena organizacija. Vidim da je slobodni tisak pod pritiskom. Vidim oružanu upotrebu kritika. Mislim da moramo voditi borbu za naše novinarstvo. Ponosan sam na naš rad."
Žestoki napadi na BBC
„Izuzetno sam ponosan na ovu organizaciju. Ima teških razdoblja kroz koja prolazimo, ali jednostavno radimo dobar posao. To govori samo za sebe – glasnije od bilo kojih novina. Bilo kakve oružane upotrebe. Mi smo ono najbolje što društvo može ponuditi i to se nikada neće promijeniti.“
To dolazi nakon dana žestokih napada na BBC, potaknutih kritikama iz memoranduma Michaela Prescotta, bivšeg neovisnog vanjskog savjetnika u Odboru za uredničke smjernice i standarde BBC-ja, koji je napustio tu funkciju ovog ljeta.
U dokumentu je uključena i montaža govora Donalda Trumpa u emisiji Panorama, koju su Davie i drugi ocijenili kao ozbiljnu pogrešku. Prescottove tvrdnje procurile su u Daily Telegraph i bile predmet izvještavanja tijekom proteklog tjedna.
Desnica koristi priliku
Desničarski političari poput Borisa Johnsona, Nigela Faragea i Liz Truss iskoristili su te nalaze kako bi napali Davieja, pristojbu za licencu i budućnost BBC-ja u sadašnjem obliku.
„Drugi žele upravljati našim narativom“, rekao je Davie. „Nevjerojatan rad koji radimo, lokalno i globalno, iznimno je vrijedan. Napravili smo neke pogreške koje su nas koštale, ali moramo se boriti za to i izuzetno sam ponosan na to – nemojte dopustiti nikome da vas uvjeri da ne radimo fantastičan posao. Zapravo smo povećali povjerenje, pa recimo to naglas.“
"Imam nekoliko ožiljaka"
Davie je rekao da su pogreške učinjene i da je preuzimanje odgovornosti dio njegove odluke o odlasku, kao i kumulativni učinak samog posla. Priznao je da ima „nekoliko ožiljaka“ od suočavanja s brojnim krizama koje su pogodile njegovo vodstvo BBC-ja tijekom protekle godine.
„Moramo samo nastaviti raditi svoj posao, ostati jaki – i to je veliki izazov kad je buka oko nas toliko zaglušujuća – ali drugi žele upravljati našim narativom“, rekao je. „Mi to apsolutno možemo i mislim da će moj nasljednik to moći nastaviti.“
Naglasio je da to nije „nemoguć posao“ unatoč političkim pritiscima. „Ne bih ništa mijenjao“, rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
