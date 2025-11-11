„Drugi žele upravljati našim narativom“, rekao je Davie. „Nevjerojatan rad koji radimo, lokalno i globalno, iznimno je vrijedan. Napravili smo neke pogreške koje su nas koštale, ali moramo se boriti za to i izuzetno sam ponosan na to – nemojte dopustiti nikome da vas uvjeri da ne radimo fantastičan posao. Zapravo smo povećali povjerenje, pa recimo to naglas.“