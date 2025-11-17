Oglas

Vasem Abdel-Hadi

"Kukavička i podmukla operacija atentata": Palestinski militanti tvrde da je Izrael ubio lokalnog vođu u Gazi

author
Hina
|
17. stu. 2025. 17:36
Gaza
BASHAR TALEB / AFP / BASHAR TALEB / AFP

Skupina Palestinski odbori otpora (PRC), saveznička frakcija Hamasa, priopćila je u ponedjeljak da su jednog od njenih lokalnih oružanih vođa ubile izraelske tajne snage, kako ih je nazvala, u blizini grada Deir Al-Balaha u središnjem Pojasu Gaze.

Oglas

Skupina je rekla da je Vasem Abdel-Hadi, zapovjednik njenog oružanog krila, ubijen u "kukavičkoj i podmukloj operaciji atentata".

PRC, čiji su se borci pridružili napadu Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., kaže da je Abdel-Hadi odigrao ulogu u razvoju oružanog krila skupine. Skupina nije izdala nikakvu izravnu prijetnju odmazdom.

Izraelska strana nije komentirala navode o likvidaciji.

U dvije godine intenzivnog izraelskog bombardiranja i kopnenih ofenziva u Pojasu Gaze ubijeno je više od 69.000 ljudi, prema lokalnim zdravstvenim vlastima. Rat je započeo nakon Hamasova napada na Izrael 7. listopada 2023. u kojem je, prema izraelskim podacima, ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 je uzeto za taoce.

Prekid vatre stupio je na snagu 10. listopada, no otad je bilo povremene razmjene vatre.

Palestinske zdravstvene vlasti priopćile su da su dvije osobe ubijene u izraelskoj vatri u dva odvojena incidenta u predgrađu Gaze Šedžaji i gradu Beit Lahiji na sjeveru enklave.

Izraelska vojska je na Reutersov zahtjev za komentar odgovorila da su u incidentu snage ubile osobu koja je ušla u područje enklave pod izraelskom kontrolom i u zemlju uz trupe koje djeluju u tom području postavila sumnjive predmete.

Vojska je dodala i da je ubijena još jedna osoba koja se, tvrde, približila snagama u području koje Izrael još uvijek okupira, predstavljajući neposrednu prijetnju. Obje osobe vojska je opisala kao teroriste.

Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je najmanje 268 Palestinaca ubijeno u izraelskoj vatri od početka primirja. Izraelske vlasti navode da su militanti u istom razdoblju ubili tri njihova vojnika.

Teme
Vasem Abdel-Hadi gaza hamas izrael

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ