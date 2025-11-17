"Kukavička i podmukla operacija atentata": Palestinski militanti tvrde da je Izrael ubio lokalnog vođu u Gazi

Skupina Palestinski odbori otpora (PRC), saveznička frakcija Hamasa, priopćila je u ponedjeljak da su jednog od njenih lokalnih oružanih vođa ubile izraelske tajne snage, kako ih je nazvala, u blizini grada Deir Al-Balaha u središnjem Pojasu Gaze.
Oglas
Skupina je rekla da je Vasem Abdel-Hadi, zapovjednik njenog oružanog krila, ubijen u "kukavičkoj i podmukloj operaciji atentata".
PRC, čiji su se borci pridružili napadu Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., kaže da je Abdel-Hadi odigrao ulogu u razvoju oružanog krila skupine. Skupina nije izdala nikakvu izravnu prijetnju odmazdom.
Izraelska strana nije komentirala navode o likvidaciji.
U dvije godine intenzivnog izraelskog bombardiranja i kopnenih ofenziva u Pojasu Gaze ubijeno je više od 69.000 ljudi, prema lokalnim zdravstvenim vlastima. Rat je započeo nakon Hamasova napada na Izrael 7. listopada 2023. u kojem je, prema izraelskim podacima, ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 je uzeto za taoce.
Prekid vatre stupio je na snagu 10. listopada, no otad je bilo povremene razmjene vatre.
Palestinske zdravstvene vlasti priopćile su da su dvije osobe ubijene u izraelskoj vatri u dva odvojena incidenta u predgrađu Gaze Šedžaji i gradu Beit Lahiji na sjeveru enklave.
Izraelska vojska je na Reutersov zahtjev za komentar odgovorila da su u incidentu snage ubile osobu koja je ušla u područje enklave pod izraelskom kontrolom i u zemlju uz trupe koje djeluju u tom području postavila sumnjive predmete.
Vojska je dodala i da je ubijena još jedna osoba koja se, tvrde, približila snagama u području koje Izrael još uvijek okupira, predstavljajući neposrednu prijetnju. Obje osobe vojska je opisala kao teroriste.
Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je najmanje 268 Palestinaca ubijeno u izraelskoj vatri od početka primirja. Izraelske vlasti navode da su militanti u istom razdoblju ubili tri njihova vojnika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas