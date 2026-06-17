Poznati svjetski komičar za N1: Mnogi zapadni mediji zapravo su izraelske psihološke operacije

Mislim da je pomogao ljudima da obrate pozornost na ono što se događa iz drukčije perspektive. Umjesto da se koriste samo hladne činjenice, podaci i rasprave. Satira je pomogla probiti taj zid, ljudi su počeli gledati propagandu drugim očima. Ali nisam bio jedini. Bio sam jedan od mnogih koji su počeli govoriti o tome. Možda sam bio među prvima, ali neki su to radili mnogo prije mene. Kao što ste rekli, bio je to katalizator. Imao sam sreće da to postane viralno. Mislim da ljudi danas mogu vidjeti koliko su bili indoktrinirani, kako im se lagalo i kako su bili manipulirani informacijskim ratom koji Izrael vodi putem svoje propagande. Danas postoje ljudi koji rade mnogo učinkovitiji posao od mene i razotkrivaju ono što Izrael svakodnevno čini. Kad danas razgovarate s ljudima, vidite razliku u mišljenju i koliko su se stavovi promijenili.