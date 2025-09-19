Trump kaže da bi TV kuće koje su "protiv" njega "možda" trebale izgubiti licencu

Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je u četvrtak suspenziju emisije voditelja ABC-a Jimmyja Kimmela i rekao je da bi televizijske kuće trebale izgubiti licence zbog negativnog izvještavanja o njegovoj administraciji, što je dolilo ulje na vatru nacionalnoj raspravi o slobodi govora, javlja BBC u petak.
ABC je ukinuo emisiju "Jimmy Kimmel Live" nakon što je Savezno povjerenstvo za komunikacije (FCC) zaprijetilo regulatornim mjerama - što je izazvalo zabrinutost da Trumpova administracija ograničava slobodu govora svojih kritičara.
Trump je o tom pitanju govorio novinarima u zrakoplovu Air Force One u četvrtak dok se vraćao iz državnog posjeta Velikoj Britaniji.
"Negdje sam pročitao da su mreže bile 97% protiv mene, opet, 97% negativne, a ipak sam lako pobijedio u svih sedam 'swing' država (na prošlogodišnjim izborima)", rekao je predsjednik.
"Daju mi samo loš publicitet.... Mislim, dobivaju licencu. Mislim da bi im možda trebalo oduzeti licencu."
Kimmel je često napadao Trumpa
Kimmel, koji je često napadao Trumpa u svojoj kasnonoćnoj humorističnoj emisiji, naišao je na kritike zbog izjava koje je iznio o ubojstvu u ponedjeljak.
"MAGA očajnički pokušava okarakterizirati ovog klinca koji je ubio Charlieja Kirka kao bilo što drugo osim kao jednog od njih i čini sve što može kako bi time prikupila političke bodove", rekao je Kimmel (57).
Također je usporedio Trumpovu reakciju na smrt njegovog 31-godišnjeg političkog pouzdanika s "četverogodišnjakom koji oplakuje zlatnu ribicu". Nakon atentata Kimmel je također na Instagramu osudio napad i poslao poruku sućuti obitelji Kirk.
Oglasio se i predsjednika FCC-a
Predsjednik FCC-a Brendan Carr rekao je u četvrtak za Fox: "Nastavit ćemo ove emitere smatrati odgovornima za javni interes - a ako im se ne sviđa to jednostavno rješenje, mogu predati svoju licencu FCC-u."
FCC ima regulatornu moć nad velikim mrežama, poput ABC-a, i njihovim neovisnim podružnicama. No agencija ima ograničene ovlasti nad kabelskim kanalima, poput Foxa ili MSNBC-a, te nikakve ovlasti nad podcastima ili većinom streaming sadržaja.
Pravni stručnjaci kažu da bi Prvi amandman američkog Ustava, koji štiti slobodu govora, spriječio FCC da zakonito oduzme licence na temelju političkog neslaganja.
Osuda demokrata
Pisci, glumci i drugi istaknuti demokrati osudili su Kimmelovu suspenziju kao i američki komičari koji su iskoristili svoje emisije kako bi kritizirali vladinu cenzuru.
Bivši američki predsjednik Barack Obama rekao je da je Trumpovaadministracija kulturu otkazivanja podigla na "novu i opasnu razinu rutinskim prijetnjama regulatornim mjerama protiv medijskih tvrtki osim ako ne ušutkaju ili otpuste novinare i komentatore koji joj se ne sviđaju".
Republikanski čelnici i konzervativni komentatori upozorili su Amerikance da s poštovanjem žale za Kirkom ili će snositi posljedice, a neki ljudi su otpušteni ili suspendirani nakon što su o ubojstvu raspravljali na internetu.
