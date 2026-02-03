"Pa ono što može biti podjela je samo jedna: Jesmo li za to da se poštuju Ustav i zakoni, ili nismo za to da se poštuju Ustav i zakoni. Iz naše povijesti postoji jedna rečenica da se neki drže zakona kao pijani plota. I to je upravo poruka jučer bila Vlade da se ne trebamo držati zakona kao pijani plota, posebno ne oni. To je poruka valjda i građanima. Ako vam se nešto ne sviđa od lokalne vlasti, a posebno ako su oporbenjaci na vlasti u vašim gradovima i općinama, uzmite stvar u svoje ruke, Vlada će vas zaštititi, jer je ona sama postala nasilnik pa valjda treba zaštititi nasilnike koji se obračunavaju s onima koji ne vole Hrvatsku, kako to oni vole u zadnje vrijeme reći", kaže Bauk.