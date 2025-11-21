Oglas

Uništen novouređeni studio

Laganini FM ponovno u eteru nakon požara Vjesnika: Nismo izgubili ono najvažnije - volju i zajedništvo

Hina
|
21. stu. 2025. 14:05
Vjesnik
Igor Soban/PIXSELL

Zagrebačka radio postaja Laganini FM u petak je u podne, nakon velikog požara u neboderu Vjesnika koji je uništio njihov novouređeni studio na 16. katu, ponovno pokrenula program na frekvenciji 98,0 FM te putem aplikacije i streaminga.

Program je ponovno krenuo zahvaljujući solidarnosti kolega iz drugih radio postaja i brojnih prijatelja radija koji su ustupili svu potrebnu opremu i privremeni prostor za studio, ističe se u priopćenju Laganini FM-a.

“Izgubili smo studio, opremu, naš radni dom. Sve što nam je svakodnevno davalo ritam nestalo je u nekoliko minuta. Ali najbitnije je da nismo izgubili ono najvažnije - volju, zajedništvo i našu vjernu publiku”, rekao je Kornelije Hećimović, voditelj na Laganini FM-u.

Dodao je i kako će, do useljavanja u pravi studio, raditi iz privremenog prostora. Požar je potpuno uništio čitavu tehniku i prostor radio postaje, zbog čega Laganini FM Zagreb nije mogao emitirati program od ponedjeljka navečer do četvrtka u podne.

Obnova studija, opreme i pronalazak novog stalnog doma Laganini FM tek predstoji, a redakcija u priopćenju zahvaljuje svim institucijama, partnerima i kolegama koji su već pružili pomoć. Radio je ponovno u eteru, no potpuni povratak u stabilni pogon zahtijevat će vrijeme i podršku, zaključuju s Laganini FM-a.

