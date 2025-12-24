kontroverze
CNN: Četiri ključna zaključka iz najnovijeg paketa Epsteinovih dokumenata
Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo je novi paket dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom – dokumenata koji sadrže znatno više spominjanja predsjednika Donalda Trumpa nego prošlotjedna objava.
Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je početni paket u petak – na rok do kojeg ih je moralo učiniti javnima nakon što je Kongres prošlog mjeseca usvojio novi zakon – te nastavlja postupno objavljivati dodatne dokumente, piše CNN.
U nastavku su neki od ključnih zaključaka iz najnovije objave.
1. Novi dokazi o potrazi za „suurotnicima“
Nastavljamo doznati potencijalno vrlo važne detalje o načinu na koji je vlada vodila istrage vezane uz Epsteina. Novi paket dokumenata, primjerice, sadrži dokaze da su tužitelji nastojali istražiti i moguće optužiti veći broj osoba.
Serija očitih e-mailova FBI-ja iz srpnja 2019. spominje „10 suurotnika“.
„Kad uhvatiš vremena, možeš li mi dati ažuriranje o statusu 10 SU-urotnika?“ stoji u e-mailu od 7. srpnja 2019., koji je poslao pošiljatelj s potpisom „FBI New York“.
Drugi e-mail, poslan dva dana kasnije, traži „ažuriranje o 10 suurotnika do kraja radnog vremena danas“. Treći spominje napore da se te osobe lociraju i uruče im sudski pozivi, te sugerira da su neki doista i kontaktirani. Jedna osoba koja nije bila kontaktirana opisana je kao „bogati poslovni čovjek iz Ohija“.
Dokumenti također spominju – ali očito ne sadrže – memorandume sastavljene nakon Epsteinove smrti u kolovozu 2019., u kojima se navode suurotnici protiv kojih bi se mogle podići optužnice.
Do danas su optuženi samo Epstein i njegova bivša partnerica Ghislaine Maxwell. Nemamo te memorandume niti imena navodnih „suurotnika“, pa ne znamo na koga se točno odnose. Nije jasno ni o kakvim bi se kaznenim djelima moglo raditi. I premda mnogi tragaju za takozvanim „popisom klijenata“, za koji FBI tvrdi da ne postoji, nije jasno impliciraju li ovi dokumenti druge osobe u navodna kaznena djela.
Ne znamo što se dogodilo s tim potencijalnim kaznenim progonima. Činjenica da optužnice nikada nisu podignute mogla bi upućivati na to da istrage nisu potvrdile osnovanost takvih optužbi. No uporaba izraza „suurotnici“ sugerira da su istražitelji barem u jednom trenutku smatrali da su i drugi bili uključeni u Epsteinove zločine.
Upravo su to vrste dokumenata koje su mnogi dugo iščekivali – dokumenti koji bi mogli pokazati tko bi još mogao biti pozvan na odgovornost za Epsteinove zločine.
Može se očekivati snažan pritisak na Trumpovu administraciju da osigura njihovu potpunu objavu.
2. Kako se Trump spominjao u Epsteinovim istragama
Početni paket objavljen u petak sadržavao je mnogo spominjanja Billa Clintona, ali ne i Trumpa. Ovaj paket, međutim, uvelike se odnosi na sadašnjeg predsjednika.
Dokumenti pokazuju kako se Trumpovo ime pojavljivalo u kontekstu istraga i kaznenih postupaka protiv Epsteina i Maxwell. (Trump nikada nije bio optužen od strane tijela kaznenog progona za nezakonita djela povezana s Epsteinovim zločinima i negirao je bilo kakvu krivnju.)
Među dokumentima je i sudski poziv iz 2021. u predmetu Maxwell, upućen Trumpovom klubu Mar-a-Lago, kojim se traže „svi i bilo kakvi zapisi o zaposlenju“ u vezi s jednom zacrnjenom osobom. Iako nije jasno o kome se radi, poznato je da je jedna od Epsteinovih tužiteljica, pokojna Virginia Giuffre, ranije radila u Mar-a-Lagu.
Tu je i e-mail iz 2020. od pomoćnika američkog tužitelja za Južni okrug New Yorka, u kojem se navodi da je Trump osam puta letio Epsteinovim zrakoplovom (što je kasnije postalo javno poznato objavom evidencija letova). Taj tužitelj također navodi da su na dva leta bile „žene koje bi mogle biti svjedokinje u predmetu Maxwell“. Prema evidencijama letova, na najmanje četiri leta bila je prisutna i Maxwell.
Postoje i dojave FBI-ju koje uključuju Trumpa i njegov odnos s Epsteinom, uz malo ili nimalo naznaka jesu li te dojave provjerene ili potvrđene.
3. Široko raspravljano pismo koje DOJ sada naziva „lažnim“
Osim tih referenci, novi paket dokumenata sadrži i intrigantno pismo koje se pripisuje Epsteinu, a koje Ministarstvo pravosuđa sada tvrdi da je „LAŽNO“.
Riječ je o pismu potpisanom s „J. Epstein“, upućenom Larryju Nassaru, osramoćenom bivšem liječniku američke gimnastike i osuđenom seksualnom prijestupniku.
„Dijelili smo jednu stvar… našu ljubav i brigu za mlade dame i nadu da će ostvariti svoj puni potencijal“, stoji u pismu. „Naš predsjednik također dijeli našu ljubav prema mladim, nabubrelim djevojkama.“
Pismo zatim sadrži još jednu prostačku aluziju na Trumpa (ne navodi njegovo ime, ali je iz 2019., kada je Trump bio predsjednik).
Dalje se sugerira da su, za razliku od Trumpa, „mi završili grabeći hranu u menzama sustava. Život je nepravedan.“
Važno je napomenuti da je pismo poštanski obilježeno tri dana nakon Epsteinove smrti u zatvoru, koja je službeno proglašena samoubojstvom. Autor aludira na to da je „krenuo kraćim putem kući“ i Nassaru želi „sretno“.
Ministarstvo pravosuđa je u utorak poslijepodne priopćilo da je FBI utvrdio kako je pismo „LAŽNO“, djelomično zato što rukopis ne odgovara Epsteinovu. Također je navedeno da je pismo poslano iz Virginije, dok je Epstein bio zatočen u New Yorku, da je povratna adresa navodila pogrešan zatvor te da je obrađeno tri dana nakon njegove smrti.
Čak i da je pismo doista bilo Epsteinovo, radilo bi se samo o tvrdnji.
Ranije tog dana, DOJ je općenito sugerirao da navodi protiv Trumpa – vjerojatno uključujući i spomenute dojave FBI-ju – nisu istiniti.
„Neki od ovih dokumenata sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa koje su dostavljene FBI-ju neposredno prije izbora 2020. godine“, priopćio je DOJ. „Da budemo jasni: te su tvrdnje neutemeljene i lažne, a da su imale i trun vjerodostojnosti, sigurno bi već bile iskorištene protiv predsjednika Trumpa.“
4. Još spornih poteza Ministarstva pravosuđa
Objava ovih materijala obilježena je pogreškama Ministarstva pravosuđa, a one se nastavljaju.
Prvo, početna izjava DOJ-a u utorak je izvanredna po tonu. Zvuči kao da dolazi od Trumpova osobnog odvjetnika, a ne od neutralnog državnog tijela – osobito u dijelu u kojem se tvrdi da bi informacije, da su vjerodostojne, „sigurno već bile instrumentalizirane protiv predsjednika Trumpa“.
To je u snažnom kontrastu s načinom na koji je DOJ postupao u vezi s Clintonom u dokumentima objavljenima u petak, kada je glasnogovornik Ministarstva ukazao na fotografiju Clintona u hidromasažnoj kadi s jednom zacrnjenom osobom, označivši je sugestivno kao Epsteinovu „žrtvu“.
Clinton, poput Trumpa, nikada nije optužen za nezakonita djela povezana s Epsteinom. Njegov je glasnogovornik u ponedjeljak pozvao DOJ da objavi sve dokumente povezane s Clintonom, tvrdeći da se „selektivnim objavama“ stvara „insinuacija“, a ne transparentnost.
Postupanje DOJ-a dodatno je dovedeno u pitanje i zbog teških i neobjašnjivih zacrnjenja koja nadilaze ono što zakon dopušta. Primjerice, u e-mailu iz 2020. zacrnjeno je ime autora – pomoćnika američkog tužitelja. U drugim e-mailovima zacrnjena su imena državnih dužnosnika, pa nije jasno tko je sudjelovao u ključnim odlukama i raspravama, uključujući i one iz vremena Epsteinova kontroverznog sporazuma o neprocesuiranju krajem 2000-ih.
Na kraju, dokumenti su prema pisanju The Washington Posta u ponedjeljak bili učitani, zatim uklonjeni, pa ponovno objavljeni. Nije jasno zašto se to dogodilo niti podudaraju li se ponovno objavljeni dokumenti s onima koji su prvotno bili postavljeni.
Ministarstvo pravosuđa već je propustilo rok za potpunu objavu svih dokumenata, koji je istekao u petak. Nakon početne objave, privremeno je povuklo i neke dokumente, uključujući jednu fotografiju na kojoj se pojavio Trump, a koja je kasnije vraćena.
Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche rekao je da je fotografija uklonjena iz opreza zbog mogućeg prikazivanja Epsteinove žrtve.
„To nema nikakve veze s predsjednikom Trumpom“, rekao je Blanche. „Tvrdnja da je jedna fotografija povučena zbog predsjednika Trumpa potpuno je apsurdna.“
