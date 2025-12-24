CNN: Četiri ključna zaključka iz najnovijeg paketa Epsteinovih dokumenata

Do danas su optuženi samo Epstein i njegova bivša partnerica Ghislaine Maxwell. Nemamo te memorandume niti imena navodnih „suurotnika“, pa ne znamo na koga se točno odnose. Nije jasno ni o kakvim bi se kaznenim djelima moglo raditi. I premda mnogi tragaju za takozvanim „popisom klijenata“, za koji FBI tvrdi da ne postoji, nije jasno impliciraju li ovi dokumenti druge osobe u navodna kaznena djela.