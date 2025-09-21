Odgovor na priopćenje UG-a: Umjesto skretanja pažnje, N1 Srbija traži konkretna jamstva financijske i uredničke neovisnosti

Na snimci se između ostalog čuje kako Miller kaže: "Vlado, ne znam tko ti je što obećao, ali kad ja obećam, to ispunim. Ja sam čovjek od riječi. Problem je što se stvari događaju prebrzo na mnogo načina, uključujući i stvari u Srbiji, a tamo imam manje utjecaja od onoga što smo pričali kada smo se sreli u Beogradu. Ne mogu otpustiti Aleksandru danas, kako smo razgovarali. Moram kompaniju u Srbiji učiniti veoma malom, ako razumiješ što ti govorim. Da je podijelim. Za to je potrebno vrijeme i mislim da se tu razumijemo. Moramo doprijeti do banaka, da bismo brzo djelovali. Razumijem da te je predsjednik zvao i da je uznemiren, to razumijem, ali moram naći vrijeme da to uradim brzo, brzo. Ne znam što ti je Niko, ili netko drugi obećao, ali ću učiniti sve da ti pomognem.“