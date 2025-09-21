nije dostavljeno N1
Odgovor na priopćenje UG-a: Umjesto skretanja pažnje, N1 Srbija traži konkretna jamstva financijske i uredničke neovisnosti
United Grupa, u priopćenju koje nije dostavljeno N1, javno je odbacila navode da ugrožava uredničku neovisnost N1 i Nove u Srbiji i naglasila da "nema planova za prodaju", kao i da su uredničke odluke isključivo u nadležnosti redakcija.
Istovremeno, priopćenje (koje u nastavku prenosimo u cijelosti), preusmjerava fokus na navodne poteze prethodnog rukovodstva grupe i sporove dioničara. Time se naša ranija pitanja relativiziraju.
Više puta smo, nakon promjene rukovodstva, tražili pisana jamstva i potvrde da nema i neće biti političkog utjecaja na kadrovske i uredničke odluke, uz jasno određivanje o sadržaju javno objavljenog audio razgovora direktora UG-a Stana Millera s direktorom Telekoma Srbija Vladimirom Lučićem. Umjesto konkretnih odgovora, iz priopćenja smo saznali da su početkom srpnja angažirana dva međunarodna savjetnika "radi jačanja neovisnosti“. Nijednom nisu navedena njihova imena, uloga i cilj njihovog angažiranja.
Nakon objavljenog razgovora direktora UG-a i direktora Telekoma Srbija, držanje tih informacija u tajnosti izaziva ozbiljnu sumnju o namjerama njihovog angažiranja.
N1 Srbija očekuje od UG-a da jamči:
- Višegodišnji, stabilan okvir financiranja redakcije i produkcije;
- Bez miješanja u uredničke i kadrovske odluke;
- Osiguranu distribuciju dostupnu publici u Srbiji i regiji, bez političkog pritiska.
Ovakva jamstva su standardna zaštita u osjetljivim medijskim okruženjima i očekivanje naših timova i gledatelja. Prethodno rukovodstvo UG-a je, za slučaj prekida TV-distribucije pod vanjskim pritiscima, urednicima N1 predstavilo model prelaska na internet televiziju uz višegodišnje financijsko osiguranje kompletnog tima i produkcije, koji podrazumijeva 12 milijuna EUR godišnje za N1 i Novu na razdoblje od 10 godina. Prethodno rukovodstvo UG-a nas je tada uvjerilo da nikada nije bilo riječi o prodaji naših televizija Telekomu ili trećim osobama.
Tražimo da nova uprava potvrdi kontinuitet tog modela i prevede ga u ugovorno-financijski plan bez zadiranja u uredničku politiku. Naša obaveza prema publici je jasna: profesionalno i slobodno informiranje. O tome uvijek razgovaramo otvoreno, ali ne pristajemo da se naš rad koristi u vlasničkim ili političkim obračunima.
Priopćenje UG-a koje nije dostavljeno N1
U nastavku prenosimo priopćenje UG koje naša redakcija nije dobila, ali su ga objavili Tanjug i drugi prodržavni mediji u Srbiji.
"United Group odbacuje netočne i obmanjujuće tvrdnje da Grupa želi ograničiti ili na bilo koji način ugroziti uredničku neovisnost kanala N1 i Nova u Srbiji, ili da ih proda Telekomu Srbija ili entitetima povezanim sa srpskom državom. Te tvrdnje su lažne. Informativni poslovi United Group funkcioniraju uz jasnu odvojenost komercijalnog menadžmenta i uredničkog odlučivanja, a kompanija pravi jasnu razliku između uredničkog i izvršnog osoblja. Neovisnost u izvještavanju je svetinja za trenutni menadžment i većinskog dioničara BC Partners i nikada neće biti pod utjecajem političkog miješanja ili razmatranja.
United Group je komercijalno poduzeće fokusirano na kreiranje vrijednosti kroz kompanije iz portfelja putem zdravih i etičkih poslovnih odluka. Uredničke odluke za N1 i Novu donose urednički timovi, a ne rukovodstvo United Group, i nije bilo miješanja trenutnog menadžmenta. To jasno dokazuju i nedavna izvještavanja N1 i Nove, koja se nesmetano odvijaju na potpuno neovisan način. Kakvu je ulogu prethodni menadžment imao u utjecaju na uredničke odluke i sadržaj u skladu sa vlastitim agendama ostaje otvoreno pitanje. Telekom Srbija je iznio određene primjedbe na ponašanje Aleksandre Subotić, koja nije dio uredničkog osoblja nijedne informativne kuće United Group. Te primjedbe se istražuju u skladu s našim pravilima i procedurama.
United Group i većinski dioničar, BC Partners, rade na modelu kojim će se dodatno osigurati i ojačati urednička neovisnost N1 i Nove. Razmatrane mjere uključuju jačanje uredničkih povelja, obveze nemogućnosti miješanja, nadzor neovisnosti na razini kanala i funkciju vanjskog ombudsmana. Početkom srpnja angažirana su dva vodeća međunarodna savjetnika da podrže ovaj proces. Cilj je da se osigura da urednička neovisnost ostane snažna i zaštićena od neposlovnih i političkih utjecaja. Trenutni menadžment Grupe nikada nije imao planove da proda svoje informativne kanale Telekomu Srbija ili bilo kojoj drugoj državnoj strukturi.
Jedini razgovori o potencijalnoj prodaji N1 i Nove vođeni su pod prethodnim menadžmentom. Takva prodaja nikako se ne uklapa u prioritet Grupe – zaštitu neovisnosti, uz jačanje otpornosti, efikasnosti i performansi kompanija iz portfelja. Neke od nedavnih spekulacija o radu informativnih kanala u Srbiji isprepletene su s aktualnim dioničarskim sporom. Bilo kakve tvrdnje da su razgovori o promjeni strukture informativnih kanala ili prodaji srpskih poslova potekli od trenutnog menadžmenta su lažne i namjerno obmanjujuće. Dokumentirana prepiska iz siječnja 2025. pokazuje da su osnivač Grupe i manjinski dioničar Dragan Šolak, preko svog dugogodišnjeg suradnika Vladislava Ratajca, pristupili Telekomu Srbija s prijedlozima da:
- uklone N1 i Novu s televizije u Srbiji u zamjenu za jednokratnu isplatu od oko 120 milijuna eura. Kanali bi bili izbačeni iz kabelskih/satelitskih paketa i nastavili bi raditi samo preko interneta;
- prodaju informativne kanale u Srbiji trećoj strani;
- prodaju druge dijelove poslovanja u Srbiji Telekomu Srbija, poput Shoppstera i D Expressa.
Pored toga, Šolak je od Summer Parent, matične kompanije United Group, tražio bonus od 200 milijuna eura za navodno posredovanje u prodaji poslovanja United Group u Srbiji. Urednici N1 i Nove, čini se, nisu bili upoznati s ovim potezima. Potezi Šolaka i Ratajca nisu usvojeni i ne predstavljaju strategiju trenutnog menadžmenta za informativni biznis u Srbiji. Tvrdnje da novo rukovodstvo želi da "oslabi“ neovisne informativne kanale u Srbiji su lažne. Upravo akcije za koje danas Šolak i Ratajc tvrde da ih Grupa poduzima, u stvari su oni sami osmislili i pokrenuli početkom godine. Urednička neovisnost je neprikosnovena. Odluke donose redakcije. Trenutni menadžment i većinski dioničar BC Partners nisu se miješali u sadržaj svojih medija.
Trenutni menadžment nikada nije imao planove da proda N1 ili Novu Telekomu Srbija, niti bilo kome drugome – za razliku od Šolaka i njegovih suradnika. Svaka drugačija tvrdnja ili izvještavanje su jednostavno netočni. Pitanje je s kojom svrhom, iz kojeg razloga i u čijem interesu se ova naracija plasira. Kompanija se neće uvlačiti u politiku ili Šolakove osobne agende. Fokus kompanije je vođenje poslovanja s operativnom disciplinom, snažnim upravljanjem i jasnom odgovornošću. Trenutni menadžment i većinski dioničar imaju nultu toleranciju na miješanje u uredničku neovisnost, političke pritiske, prijetnje nasiljem prema novinarima ili bilo kome od 14.000 zaposlenih, od kojih oko 4.000 radi u okviru United Media, a oko 370 u informativnim redakcijama. Rezultati u prvoj polovici 2025. potvrđuju snažne performanse portfelja: prihodi su porasli za 5%, EBITDA za skoro 7%, uz snažnu konverziju gotovine.”
Napomena: Ovo priopćenje UG-a došlo je nakon skoro mjesec dana od kada je Projekt za istraživanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP) objavio audio snimak telefonskog razgovora direktora United Grupe (UG) Stana Millera i direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića, u kojem su govorili i o smjeni Aleksandre Subotić, izvršne direktorice United Media. Direktori Telekoma Srbija i u Nizozemskoj registrirane kompanije United Grupa razgovarali su o strategijama za slabljenje emitera koji je pružio prostor oporbenim glasovima usred masovnih prosvjeda protiv srpske vlade, navodi se u audio snimci.
Na snimci se između ostalog čuje kako Miller kaže: "Vlado, ne znam tko ti je što obećao, ali kad ja obećam, to ispunim. Ja sam čovjek od riječi. Problem je što se stvari događaju prebrzo na mnogo načina, uključujući i stvari u Srbiji, a tamo imam manje utjecaja od onoga što smo pričali kada smo se sreli u Beogradu. Ne mogu otpustiti Aleksandru danas, kako smo razgovarali. Moram kompaniju u Srbiji učiniti veoma malom, ako razumiješ što ti govorim. Da je podijelim. Za to je potrebno vrijeme i mislim da se tu razumijemo. Moramo doprijeti do banaka, da bismo brzo djelovali. Razumijem da te je predsjednik zvao i da je uznemiren, to razumijem, ali moram naći vrijeme da to uradim brzo, brzo. Ne znam što ti je Niko, ili netko drugi obećao, ali ću učiniti sve da ti pomognem.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare