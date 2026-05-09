nova procjena
Američke obavještajne službe: Raspodjela moći unutar Irana je i dalje nejasna, ali vrhovni vođa ima ulogu
Američke obavještajne službe procjenjuju da novi iranski vrhovni vođa igra ključnu ulogu u oblikovanju ratne strategije zajedno s visokim iranskim dužnosnicima, prema više izvora upoznatih s obavještajnim podacima. Izvješća navode da je precizna raspodjela moći unutar sada razjedinjenog režima i dalje nejasna, ali da Mojtaba Khamenei vjerojatno pomaže u usmjeravanju načina na koji Iran vodi pregovore sa SAD-om o završetku rata.
Khamenei se nije pojavio u javnosti otkako je zadobio teške ozljede u napadu u kojem su poginuli njegov otac i nekoliko najviših vojnih čelnika zemlje na početku rata, što je izazvalo nagađanja o njegovu zdravstvenom stanju i ulozi unutar iranskog vodstva, piše CNN.
Trumpova administracija i dalje nastoji diplomatski okončati sukob dok primirje traje više od mjesec dana, a američke obavještajne službe procjenjuju da se Iran i dalje oporavlja od američke kampanje bombardiranja koja je ostavila značajan dio iranskih vojnih kapaciteta netaknutim te mu omogućila da preživi još nekoliko mjeseci američke blokade, tvrde izvori.
Khamenei je proglašen novim vrhovnim vođom Irana nekoliko dana nakon napada u kojem je ozlijeđen, naslijedivši oca, no američka obavještajna zajednica do danas nije uspjela vizualno potvrditi gdje se nalazi, rekli su izvori.
Dio neizvjesnosti proizlazi iz činjenice da Khamenei ne koristi elektroniku za komunikaciju, već kontaktira samo s onima koji ga mogu osobno posjetiti ili mu šalju poruke preko kurira, dodao je jedan izvor.
Khamenei je i dalje izoliran dok prima medicinsku terapiju zbog ozljeda, uključujući teške opekline na jednoj strani tijela koje su zahvatile lice, ruku, torzo i nogu, naveli su izvori.
Mazaher Hosseini, šef protokola u uredu iranskog vrhovnog vođe, izjavio je u petak da se Khamenei oporavlja od ozljeda i da je “sada potpuno zdrav”. Hosseini je rekao da su Khameneiju lakše ozlijeđeni stopalo i donji dio leđa te da ga je “mali komad gelera pogodio iza uha”, ali da rane zacjeljuju.
“Hvala Bogu, dobrog je zdravlja”, rekao je Hosseini okupljenima u Iranu. “Neprijatelj širi razne glasine i lažne tvrdnje. Žele ga vidjeti i pronaći, ali ljudi trebaju biti strpljivi i ne žuriti. Obratit će vam se kada dođe pravo vrijeme.”
Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian rekao je ranije ovog tjedna za iranske državne medije da je održao dvosatni i pol sastanak s Khameneijem, što je prvi prijavljeni osobni susret nekog visokog iranskog dužnosnika s novim vrhovnim vođom zemlje.
Ono što američki dužnosnici znaju o Khameneijevu stanju temelji se na informacijama prikupljenima od osoba koje komuniciraju s njim, rekli su izvori upoznati sa situacijom. Ipak, među obavještajnim analitičarima postoji sumnja da neki unutar iranske strukture moći možda tvrde da imaju pristup Khameneiju kako bi prisvojili njegov autoritet i progurali vlastite interese.
Rat je oslabio iranske vojne sposobnosti, ali ih nije uništio, prema američkim obavještajnim izvješćima. CNN je ranije izvijestio da su američke službe procijenile kako je otprilike polovica iranskih raketnih lansera preživjela američke napade. Nedavno izvješće povećalo je taj broj na dvije trećine, djelomično zato što je trajanje primirja omogućilo Iranu vrijeme da iskopa lansera koji su možda bili zatrpani u prethodnim napadima, prema izvorima upoznatima s procjenama.
Odvojeno izvješće CIA-e zaključilo je da Iran može izdržati još do četiri mjeseca američke blokade bez potpune destabilizacije gospodarstva, rekli su izvori. Washington Post prvi je izvijestio o toj procjeni CIA-e. Američke i iranske vojne snage posljednjih su dana razmjenjivale vatru unatoč primirju, dok je promet kroz Hormuški tjesnac gotovo stao, a obje strane tvrde da kontroliraju taj plovni put.
Upitan o procjeni CIA-e, visoki obavještajni dužnosnik rekao je za CNN: “Predsjednikova blokada nanosi stvarnu i sve veću štetu — prekida trgovinu, uništava prihode i ubrzava sustavni gospodarski kolaps. Iranska vojska ozbiljno je oslabljena, mornarica uništena, a čelnici se skrivaju. Ono što je ostalo jest spremnost režima da vlastiti narod izlaže patnji kako bi produžio rat koji je već izgubio.”
Ured ravnatelja Nacionalne obavještajne službe uputio je pitanja Bijeloj kući.
“Dok Sjedinjene Države jačaju nakon golemog uspjeha Operacije Epic Fury, Iran svakim danom slabi zahvaljujući snažnim učincima Operacije Economic Fury, vojne blokade i unutarnjih podjela režima koje su otežale Iranu da američkim pregovaračima predstavi jedinstvene prijedloge”, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly za CNN. “Jasnije je nego ikad da predsjednik Trump drži sve karte dok njegov tim za nacionalnu sigurnost radi na tome da jednom zauvijek okonča iranske nuklearne ambicije. Ne komentiramo obavještajna pitanja.”
Iako američke obavještajne procjene pokazuju da Khamenei sudjeluje u oblikovanju iranske pregovaračke strategije za diplomatski kraj rata, jedan izvor upoznat s najnovijim informacijama rekao je za CNN da postoje dokazi kako je prilično udaljen od procesa donošenja odluka i samo povremeno dostupan.
Zbog toga visoki dužnosnici Islamske revolucionarne garde praktički vode svakodnevne operacije zajedno s predsjednikom iranskog parlamenta Mohammadom Bagherom Ghalibafom, dodao je izvor. “Nema pokazatelja da on doista redovito izdaje naredbe, ali nema ni dokaza da to ne čini”, rekao je drugi izvor upoznat s američkim procjenama, misleći na Khameneija.
Pitanja o Khameneijevu zdravlju i položaju unutar sada razjedinjenog iranskog režima predstavljaju izazov za Trumpovu administraciju, jer vodeći američki dužnosnici i dalje sugeriraju da nije jasno tko zapravo ima ovlasti pregovarati o završetku sukoba, naveli su izvori.
“Njihov sustav je i dalje vrlo podijeljen i disfunkcionalan, što može predstavljati prepreku”, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio u petak govoreći o očekivanom odgovoru Irana na najnoviji prijedlog Trumpove administracije za okončanje rata.
Posljedice američko-izraelskih operacija u kojima su ubijeni Khameneijev otac i drugi visoki iranski dužnosnici uglavnom su bile predviđene američkim obavještajnim procjenama prije nego što je predsjednik Donald Trump odlučio započeti sukob — procjenama koje su zaključile da uklanjanje prethodnog vrhovnog vođe vjerojatno neće srušiti režim.
“Čak i ako uklonite ajatolaha, njegovi nasljednici su također tvrdolinijaši”, rekao je jedan izvor, ponavljajući ono što su više izvora opisali kao predviđanje iz američkih procjena: iranska vlada koju uvelike kontroliraju IRGC i druge ideološki slične osobe onima koje su eliminirane.
Trump se nakon ubojstva starijeg Khameneija hvalio da je Iran prošao kroz promjenu režima i opisao one koji sada pregovaraju u ime Teherana kao “razumne”.
“Pregovaramo s drukčijim ljudima nego što je itko prije pregovarao”, rekao je u ožujku.
Ali Vaez, direktor iranskog projekta pri International Crisis Group, ranije je rekao za CNN da, bez obzira na to je li novi vrhovni vođa u poziciji voditi pregovore, “sustav ga koristi za davanje konačnog odobrenja za ključne široke odluke, ali ne i za taktiku pregovora”.
“Sustav namjerno naglašava Mojtabinu uključenost jer to pruža zaštitni štit od unutarnjih kritika… za razliku od njegova oca koji bi redovito javno komentirao stanje pregovora”, dodao je. “Mojtaba je nestao iz javnosti pa je pripisivanje stavova njemu dobar način da se iranski pregovarači zaštite od kritika.”
Jedan od izvora upoznat s nedavnim američkim procjenama opisao je neizvjesnost oko Khameneijeva statusa kao spoj “Čarobnjaka iz Oza” i filma “Weekend at Bernie’s”.
Unatoč tome, Trumpova administracija u nastojanju da postigne pregovaračko rješenje suočava se s problemom koji više izvora opisuje kao temeljno nerazumijevanje načina na koji Iranci razmišljaju i reagiraju na prijetnje — bez obzira na to tko je na vlasti.
Prije prve runde pregovora u Islamabadu prošlog mjeseca, potpredsjednik JD Vance tražio je savjete od nekih zaljevskih partnera o tome tko među preostalim iranskim političkim i vojnim vođama ima ovlasti pregovarati sa SAD-om i kako s njima postupati, prema izvoru upoznatom s razgovorima.
Tada su dužnosnici barem jedne zaljevske zemlje rekli Vanceu da se Ghalibaf smatra osobom koja ima takve ovlasti, više nego drugi visoki dužnosnici IRGC-a i političkog krila vlasti. Ghalibaf je vodio prvu rundu pregovora sa SAD-om u Islamabadu i sada se smatra jednom od glavnih osoba koje predstavljaju Islamsku Republiku.
Bivši zapovjednik Islamske revolucionarne garde — koji je sudjelovao u gušenju studentskih proreformskih prosvjeda — pokazao se kao jedan od rijetkih iranskih političara sposobnih komunicirati i s diplomatima u odijelima i s vojnicima u borbenim uniformama.
No čak i tada, Vance je napustio početne razgovore u Islamabadu bez postignutog sporazuma, a najavljena druga runda pregovora u Pakistanu na kraju nije održana. Trump je za neuspjeh okrivio činjenicu da je iranska vlada “ozbiljno podijeljena” te je produljio dvotjedno primirje kako bi iranskim čelnicima dao vremena da formuliraju “jedinstven prijedlog”.
U tjednima koji su uslijedili Trumpova administracija nastavila je tvrditi da se primirje između dviju zemalja održava, pri čemu je Trump produžio primirje na neodređeno vrijeme, dok Iran od petka razmatra najnoviji američki prijedlog.
