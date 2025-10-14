Izrael opet prijeti blokadom humanitarne pomoći, oglasio se Trump

Izrael je rekao Ujedinjenim narodima da će od srijede dopuštati ulazak samo 300 kamiona pomoći u Pojas Gaze, tek polovicu dogovorenog broja, kao i da neće biti dopušten ulazak goriva ili plina u enklavu osim za specifične potrebe vezane uz humanitarnu infrastrukturu, prema dopisu koji je vidio Reuters, a čiji je primitak potvrdio UN.
Olga Cherevko, glasnogovornica Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova u Gazi, potvrdila je da su primili dopis COGAT-a, ogranka izraelske vojske koji nadzire ulaz pomoći u Gazu.
COGAT je u petak priopćio da očekuje da će oko 600 kamiona svakodnevno ulaziti u Gazu tijekom primirja.
No COGAT je u bilješci naveo da je došlo do smanjenja tog broja jer je "Hamas prekršio sporazum o oslobađanju tijela talaca".
Hamas je u ponedjeljak Izraelu predao tijela četvero od ukupno 28 mrtvih talaca preko Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC). Gnjev i frustracija u Izraelu rastu zbog predaje samo nekoliko tijela, za koje je vojska u utorak rekla da su identificirana.
Dužnosnik uključen u operaciju rekao je Reutersu da je Hamas obavijestio posrednike da će u utorak u 22 sata po lokalnom vremenu početi s predajom Izraelu posmrtne ostatke još četvero talaca.
(ICRC) je ranije u utorak procijenio da bi predaja tijela mogla potrajati danima ili tjednima.
Trump: Počinje druga faza
Američki predsjednik Donald Trump poručio je na svojoj platformi Truth Social da je 'velik teret skinut s Bliskog istoka', ali da 'posao još nije završen'.
'Tijela mrtvih još nisu vraćena, kako je obećano. Faza dva počinje upravo sada', napisao je Trump.
Američki predsjednik izjavu je objavio manje od 24 sata nakon povratka s Bliskog istoka, gdje je prvo govorio u izraelskom Knessetu, a potom bio u središtu pažnje na mirovnom samitu o Gazi u Egiptu gdje mu se pridružilo oko 20 svjetskih čelnika.
Prva faza njegova mirovnog plana odnosila se na ključne zahtjeve obiju strana – prekid vatre u Gazi i povratak talaca u Izrael. Druga faza predviđa obnovu pojasa Gaze na način koji bi zajamčio trajan mir i sigurnost.
Trump je dodao da su 'faze plana pomalo isprepletene', ali da se 'pojedini elementi mogu provoditi izvan redoslijeda, ako to donosi pozitivan učinak', piše tportal.
Nemiri u Gazi: Hamas grupno pogubio osmero ljudi
Izvješća o osobama koje je pogubio palestinski militantni pokret Hamas i ona o razmjeni vatre sa suparničkim snagama raširila su nemir u utorak u pojasu Gaze i drugdje, samo dan nakon što je potpisan teško izboreni sporazum o prekidu vatre s Izraelom. Videosnimka objavljena na X-u navodno prikazuje grupno pogubljenje oko osam ljudi na trgu u mjestu južno od grada Gaze, dok je događaj okružen velikom gomilom promatrača.
Očevici su telefonom rekli njemačkoj agenciji dpa da je Hamas optužio pogubljene za suradnju s izraelskom vojskom. Autentičnost videosnimke i izvješća još nisu mogla biti neovisno provjerena. Nije poznato kako Hamas odabire koga će pogubiti, budući da ne postoje pravična suđenja, ističe dpa.
