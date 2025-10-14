Izrael opet prijeti blokadom humanitarne pomoći, oglasio se Trump

Izvješća o osobama koje je pogubio palestinski militantni pokret Hamas i ona o razmjeni vatre sa suparničkim snagama raširila su nemir u utorak u pojasu Gaze i drugdje, samo dan nakon što je potpisan teško izboreni sporazum o prekidu vatre s Izraelom. Videosnimka objavljena na X-u navodno prikazuje grupno pogubljenje oko osam ljudi na trgu u mjestu južno od grada Gaze, dok je događaj okružen velikom gomilom promatrača.