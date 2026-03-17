POLITIKA DVOSTRUKIH STANDARDA
Miloš: Uz časnu iznimku, niti jedna zemlja EU-a nije jasno osudila ilegalni rat u Iranu
Jelena Miloš, saborska zastupnica stranke Možemo! i predsjednica Odbora za europske poslove gostovala je u N1 studiju uživo s našim Hrvojem Krešićem gdje je komentirala odnos Europske unije prema američko-izraelskom napadu na Iran, kao i odnos Hrvatske s Izraelom.
Kada govorimo o stavovima zemalja Europske unije o ratu u Iranu, Jelena Miloš kaže kako smo, nažalost, svjedočili da uz časnu iznimku španjolskog premijera, niti jedna zemlja nije jasno osudila taj rat koji je po svemu ilegalan, a koji su započeli Trump i Netanyahu.
Taj rat je, tvrdi Miloš: "Vrlo jasno napravljen van mandata UN-a, krši međunarodno pravo, i ni po čemu ga nije trebalo podržati. Nažalost, osim španjolskog čelnika, niti jedan drugi europski premijer nije se usudio to reći Trumpu i Netanyahuu. Mislim da na taj način narušavaju dodatno i kredibilnost EU-a i svoju podršku kod birača EU-a koji žele ono što i mi želimo - a to je da se jednako osudi svako kršenje međunarodnog prava. Kao što je to bio slučaj s Grenlandom, tako i s Gazom, tako i s Ukrajinom, ali i tako s Iranom i iranskim odmazdama protiv susjednih zemalja."
Miloš smatra da je to jako loša poruka koju Europa šalje "kao netko tko bi trebao predvoditi sve one demokratske zemlje koje se ipak protive, i trebale bi se protiviti, takvom narušavanju međunarodnog poretka i guranju gole sile kojeg guraju Putin i Trump."
Politika dvostrukih interesa europskih lidera
"Europski lideri od početka vode jednu politiku dvostrukih standarda, i nadaju se da će udovoljavanjem Trumpu zaštiti svoje interese. Ta politika se pokazala izuzetno pogrešno - to smo vidjeli po pitanju Gaze. Jedini odgovor koji je bio adekvatan jest kad su se europski čelnici jasno postavili oko Grenlanda - kada su to napravili, onda je tu i Trump reterirao, i mislim da je to bio jedan uspješan manevar koji je pokazivao europsko jedinstvo."
"Tog jedinstva sada nažalost nema, ono ne postoji, i ono što je isto jako upadljivo je reakcija lijevih vlada i desnih vlada unutar EU-a. Imamo vladu španjolskog premijera, i slovensku vladu, koje su jasno osudile ovakvo kršenje međunarodnog prava i koje pokazuju jedno držanje uz vrijednosti i viziju svijeta koji bi trebao funkcionirati po pravilima, i imamo desne čelnike u EU-u koji se vode tim dvostrukim standardima. mali smo, kao što vidite, predsjednicu Europske komisije koja sad najednom govori da bi se Europska unija trebala prilagoditi tom novom svijetu. Dakle, odustaje se od nekakvih vrijednosti koje drže ovaj europski prostor zajedno."
"Ukazivala sam na to da EU treba jasno stajati iza svojih vrijednosti, ili će se dalje dezintegrirati. Ta popustljivost Trumpu, ta nekonzistentnost dijeli europske birače, građane, smanjuje povjerenje u njihove lidere, i na kraju krajeva, koriste ovim radikalno desnim strankama koje žele razjediniti Europu i koje se više priklanjaju Americi. Mislim da je to jedna loša poruka."
O odnosu Hrvatske i Izraela
"Imamo situaciju da jedna zemlja počini genocid nad Gazom, dakle, izraelska vlada, a onda nakon toga Hrvatska surađuje s tom vladom, želi nabavljati oružje od te vlade, dapače, želi nabavljati oružje od vlade koja istovremeno naoružava Vučića koji zvecka oružjem. To su apsolutno neprimjerene poruke koje se šalju i jako štete Europskoj uniji."
"Možemo! je bila jedina saborska stranka koja se prva jasno suprotstavila genocidu u Gazi. Milanović se isto tome jasno suprotstavio, a to nije napravio ni premijer Plenković niti HDZ. Mislim da je dobro da je to napravio."
Komentiravši napetosti između Milanovića i izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Korena, Miloš kaže: "Ono što se dogodilo s izraelskim veleposlanikom, i tu je suština problema i priče, je da je on uzeo jednu poziciju koja je nezamisliva za bilo kakve diplomate ili veleposlanike koji rade i djeluju u jednoj državi. On je sebi dao za pravo da prekoračuje svoje ovlasti i da govori s kim bi Hrvatska trebala ili ne bi trebala imati diplomatske odnose."
"Htjela bih reći još nešto što je možda manje poznato u hrvatskom javnom prostoru, isto se tiče neprimjerenog utjecaja diplomata i miješanja u hrvatske unutarnje poslove - kada je bilo glasanje o priznanju Palestine, koje smo osobno kao klub zatražili, na dan tog glasanja izraelski veleposlanik dolazi u Hrvatski sabor. Zašto je on taj dan došao u Hrvatski sabor? Čuli smo gospodina Hodžića koji je rekao da on smatra da se tu možda vršio nekakav pritisak. Da li je to primjereno da se to radilo? Apsolutno nije, i mislim da se takvo ponašanje uvijek mora osuditi."
"Ovom prilikom to iznosim javno zato što je nedavno baš na to upozorio gospodin Hodžić kad je rekao da je jednostavno neprihvatljiv utjecaj jedne države na suverene odluke druge države. Htjela sam naglasiti da to nije prvi put da se to radi, i da bi hrvatska vlada i hrvatske institucije trebale to osuditi", upozorava Miloš.
