Puhovski: "Milanović drži domobranske govore, samo se on može suprostaviti Plenkoviću"

"Odvija se neka vrst kompliciranog igrokaza u kojem se HDZ i SDP međusobno optužuju za manipulacije. Dvotrećinska većina ne znači ništa drugo nego da se moraju dogovoriti oni koju je tvore, a sve to cifranje i neprincipijelno dogovaranje je nešto bez čega parlamentarizma nema. Svako ima pravo predložiti tri kandidata, ali opozicija ne zna reći što je nekorektno. Pitanje je da li je bilo dogovora ili nije. Nismo raščistili jesu li se dogovorili ili nisu i ne znamo što je bilo", upozorio je Puhovski.