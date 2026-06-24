ANALIZA
Puhovski: "Milanović drži domobranske govore, samo se on može suprostaviti Plenkoviću"
Politički filozof Žarko Puhovski, kod Tihomira Ladišića u N1 studiju uživo, komentirao je nove zavrzlame oko izbora ustavnih sudaca, predsjednikov i premijerov antifašizam, mogućnost da Zoran Milanović izađe na parlamentarne izbore, odlazak Andreja Plenkovića na utakmicu s Panamom, ali i ratove u Ukrajini i Iranu
Govoreći o novom krugu saborskih saslušanja kandidata za ustavne suce, Puhovski je istaknuo kako se sve svodi na jednostavno pitanje trebamo li Sinšu Hajdaša Dončića uzimati za ozbiljno.
"Sadašnja priča se svodi na jednostavno pitanje treba li Hajdaša Dončiča uzimati za ozbiljno. Prošli tjedan je dvaput rekao da izbora ustavnih sudaca neće biti do jeseni. Bez njega i njegove stranke tog izbora nema, a on je rekao da ih nema. Znači da je ovo sve skupa igrokaz", rekao je politički analitičar Žarko Puhovski i dodao kako se uopće nije trebalo saslušavati sve kandidate jer je samo troje novih, a ostali su saslušani prije šest mjeseci.
Komplicirani igrokaz
"Odvija se neka vrst kompliciranog igrokaza u kojem se HDZ i SDP međusobno optužuju za manipulacije. Dvotrećinska većina ne znači ništa drugo nego da se moraju dogovoriti oni koju je tvore, a sve to cifranje i neprincipijelno dogovaranje je nešto bez čega parlamentarizma nema. Svako ima pravo predložiti tri kandidata, ali opozicija ne zna reći što je nekorektno. Pitanje je da li je bilo dogovora ili nije. Nismo raščistili jesu li se dogovorili ili nisu i ne znamo što je bilo", upozorio je Puhovski.
Smatra da će i ovaj poziv kandidatima za Ustavni sud propasti i da se sve može prilično jednostavno riješiti jer je među kandidatima četvero-petero ljudi o kojima se svi mogu dogovoriti - i struka i HDZ i SDP. No, na to ćemo vjerojatno čekati do jeseni.
Milanovićev "državnički domobranski govor"
Na pitanje Tihomira Ladišića možemo li očekivati ponovno kandidiranje Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima, Puhovski je odgovorio da to sigurno nije moguće onako kako je to izveo prije dvije godine te da očekuje da će, ako se na to odluči, Milanović podnijeti ostavku na predsjedničku dužnost i onda se upustiti u bitku za premijersku poziciju na parlamentarnim izborima.
"Prije tri dana Milanović je održao predsjednički govor u Brezovici, a državnički govor u Hrvatskoj znači domobranski govor. Sve je bilo unutra,i ustaše i partizani, Ukrajina, Iran, a poruka je da sve gledamo kroz hrvatske oči. Čitav govor je bio 'Mi smo Hrvati, a odlikujemo se po svojoj skepsi. Nisam baš fašist, ali nisam baš ni antifašist – prije svega sam Hrvat'. To mu se ne može zamjeriti, posao mu je da drži takve govore. Problem je što ima sljedbu koja ne zna što bi s time jer im Milanović prebrzo trči", naglasio je Puhovski.
"Milanović je jedini koji se može suprostaviti Plenkoviću"
Milanović je bolji premijerski kandidat od Hajdaša Dončića, a Hajdaš Dončić više neće ništa predstavljati, ako se sad izaberu suci Ustavnog suda jer je u to uložio svoje ime. No, ako se ne izaberu, on ima šansu u narednim mjesecima profilirati svoju poziciju u pripremi za izbore.
"Milanović pak ima ograničene kapacitete, jer premijer mora raditi 16 sati na dan, a nisam siguran da je on to spreman i voljan, ali je jedini koji se realno može suprostaviti Plenkoviću", istaknuo je politički filozof.
"Plenković na utakmici s Panamom jer igra na siguran ishod"
Komentirajući Plenkovićev izbor da na Dan antifašističke borbe ode na utakmicu s Panamom umjesto u Brezovicu, Puhovski je rekao da Plenković igra na sigurno.
"Plenković je u Kanadi bio na najnevažnijoj utakmici koju igra hrvatska reprezentacija jer igra protiv najslabiji i jer Plenković uvijek igra na sigurno. Išao se pokazati kao premijer kraj 'Infantilina'. To je Plenković koji ne igra na to da bude svjedok lošeg ishoda. U HDZ-u doista vrijedi šala u kojoj Plenković pita 'tko će u Brezovicu, dobije dvije karte za Thompsonov koncert'. Tako se doživljava Dan antifašističke borbe", istaknuo je Puhovski.
"Dan antifašističke borbe ne može se ukinuti dok je Plenković živ i zdrav"
Na Ladišićevo pitanje može li Hrvatska ukinuti Dan antifašističke borbe, Puhovski je istaknuo da nije siguran može li se to učiniti, ali da se to sigurno neće dogoditi dok je Plenković "živ i zdrav".
"Nisam siguran da se može ukinuti, ali dok je Plenković živ i zdrav sigurno ne može. On ide na utakmice na kojima se ne odlučuje, on neće donijeti takvu odluku, čak i kad bi mislio da to treba ukinuti, a ne mislim da u to vjeruje", smatra Puhovski.
Dodao je i da sve i da se to učini, to ljude neće spriječiti da se okupljaju jer se i lijevi i desni okupljaju gdje hoće, premda datumi na koje se okupljaju više ništa ne znače.
Politički filozof ističe kako školski programi nisu toliko važni, kad je riječ o odnosu prema antifašizmu, koliko se to ističe u javnosti jer "da su školski programi bili važni, ne bi Jugoslavija propala - važno je ono što se uči kod kuće".
Iran se ponaša kao Rocky Balboa
Govorio je i o glavnim globalnim sukobima - ratovima u Ukrajini i Iranu.
"Mir bi trebao biti rješenje za Iran i Bliski istok, a to je politički nemoguće. Potpisat će se neko primirje pa će se vidjeti što dalje, a u Ukrajini je tek za desetljeće moguće samo primirje jer se mora promijeniti ruski režim da bi se to riješilo", ocijenio je Puhovski. Dodao je i kako trebamo biti jako oprezni s ocjenama da je Iran pobjednik u ratu s SAD-om jer je imao velike ljudske gubitke i ljudi u Iranu su jako stradali zbog bombardiranja.
"Kažu da je Iran pobijedio, ali ne mogu shvatiti logiku u kojoj se ne računaju ljudi i ljudska stradanja i patnje, nego samo ratni strojevi i naftna postrojenja. Probajte reći nekom u Iranu da su oni pobijedili, a svaki drugi stanovnik je pogođen ratom", istaknuo je.
"Sitacija se mora relaksirati. Dok traje rat, nema šanse da se režim u Iranu promijeni, genijalni analitičari iz Mosada i CIA-e su pogriješili u procjeni. Međunarodno pravo je posve izbačeno iz igre, a Iran se ponaša kao Rocky Balboa, ostaje na nogama unatoč svim udarcima, ali to je duboko nehumano i dovodi do užasnog cinizma. Tu je i Trumpov cinizam, on nakon svega kaže: burze su zadovoljne, benzin će biti jeftiniji. Barem ne spominje ljudska prava kao njegovi prethodnici", zaključio je Puhovski.
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