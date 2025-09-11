Eurozastupnici pozivaju na sankcije Izraelu

Parlament poziva države članice da razmotre priznavanje palestinske države i da se poduzmu koraci prema dvodržavnom rješenju, dodajući da Hamas u budućnosti ne smije imati političku i vojnu kontrolu u Gazi. U rezoluciji se ističe da EP "podržava cilj potpunog poraza terorističke organizacije Hamas kako bi se spriječilo da ta teroristička organizacija s popisa EU-a ikad više predstavlja prijetnju životima Židova i Izraelaca".